Ekonomi Petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırında
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırında

Brent petrolün varili yeni güne yükselişle başladı.Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 99,31 dolar oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırında
Foto/arşiv

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 100,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 99,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, enflasyon ve faiz oranı artışlarının küresel ekonomik büyümeyi ve yakıt talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 14 değer kaybeden Brent türü petrolün fiyatı hafta boyunca kayıplarının bir kısmını telafi ederek yüzde 4'ten fazla arttı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıla ilişkin küresel ham petrol talebi öngörüsündeki farklılıklar, piyasalardaki belirsizliği artırarak talep yönlü endişeleri destekledi.

Yılın ilk yarısındaki küresel ekonomik verilerin salgın sonrası toparlanmaya işaret ettiğinin altını çizen OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak 100 milyon 30 bin varile ulaşacağını belirtti.

IEA ise bu yılki küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük 2 milyon 100 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varil seviyesinde olacağını öngördü.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 432 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 73 bin varil artacağı yönündeydi. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

Öte yandan, Orta Avrupa'ya tedarik sağlayan boru hattından ham petrol akışının yeniden başlaması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 100,97 ile 102,34 dolar aralığının direnç, 95,26 ile 93,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
EKONOMİ
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme
EKONOMİ
Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,5 arttı
EKONOMİ
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,5 arttı
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Bugün hizmete açılıyor.
Çorumda deprem

Çorum'da deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı.
İYİ Partili Tekneci’den iktidar değişince mülteci olacaksınız tehdidi

Haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Primler artıyor hasarsızlık düşüyor

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

MİT Suriye'nin Kamışlı bölgesine operasyon düzenledi.

​Meteoroloji bölge bölge uyardı

​ATM önünde şaşırtan görüntü: Görenler polise haber verdi.

​Avrupa Birliği'nden tepki geldi

​Devletimiz bize sahip çıkıyor.

Maduro'dan sert tepki: Yüzsüzce bizi soymaya çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.