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Petrolün varil fiyatı ne kadar: 3 Eylül Brent petrol fiyatları

Petrolün varil fiyatı 44 doların üzerinde

İç piyasadaki benzin ve motorin gibi akaryakıt ürün fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol fiyatlarında 3 Eylül'e ait son rakamlar belli oldu. Uluslararası piyasada işlem gören Brent petrolün fiyatı 44 doların üzerinde işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
3 Eylül 2020 Brent petrol fiyatları.
3 Eylül 2020 Brent petrol fiyatları.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 46,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 44,24 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,43 dolardan alıcı buldu.
  • Fiyatların düşüşünde, ABD Merkez Bankası (Fed) "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısında Amerikan ekonomisiyle ilgili çizilen karamsar tablo etkili oldu.

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Birçok bölgede ekonomik büyüme hızının yavaşladığına, toplam harcamanın da hala salgın öncesi seviyelerin çok altında kaldığına işaret eden rapor, petrol talebiyle ilgili endişeleri arttırarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin gerisinde kalması da ülke ekonomisiyle ilgili negatif sinyalleri güçlendirdi ve petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,4 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

  • Brent petrolde teknik olarak 44,37 ile 44,44 dolar aralığının direnç, 44,18 ile 44,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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