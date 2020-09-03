Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?

ABD’de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada 7.38 liranın üzerine yükseldi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (3 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3880 liradan, avro 8,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3870 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7400 lira olmuştu.