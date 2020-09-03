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Ekonomi Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 Eylül döviz fiyatları: Dolar ne kadar oldu, euro kaç liradan satılıyor?

Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?

ABD'den gelen olumlu veri sinyalleri sonrası dolar iç piyasada 7,38 liranın üzerine çıktı. 3 Eylül döviz kurlarında gerçekleşen yukarı yönlü hareket sonrası yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı.İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 Eylül 2020 döviz fiyatları
3 Eylül 2020 döviz fiyatları

ABD’de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada 7.38 liranın üzerine yükseldi.

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DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (3 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3880 liradan, avro 8,7220 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3870 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7400 lira olmuştu.

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