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TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Eylül altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselmeye devam etti: 2 Eylül altın fiyatları

Koronavirüs salgınındaki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle spot piyasalarda altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu. Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen altının hala en güvenli yatırım limanı olarak görülüyor. 2 Eylül altın fiyatları da mevcut durumunu koruyor. İşte 2 Eylül çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları.

Haber Merkezi İHA AA Yeni Şafak
Serbest piyasada altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
Serbest piyasada altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın, haftaya yükselerek başladı. Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen altının hala en güvenli yatırım limanı olarak görülüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu. Geçtiğimiz hafta fiyatların düşmesiyle birlikte talebin de artmasıyla altın bu hafta da artışını kısmen sürdürdü. Haftalık yüzde 1,05 oranında aylık bazda ise yatırımcısına yüzde 5,24'lük bir kazan sağlayan altında 2 Eylül tarihi itibariyle çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle gerçekleşti:

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


Eylül ayına 466,97 lira ile başlayan gram altın, 12 Ağustos tarihinde 433,64 lira ile son bir ayın en düşük, 7 Ağustos tarihinde ise 488,48 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 1,46 değişim gösteren gram altın 2 Eylül itibariyle 467,70 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Eylül ayına 766,11 lira ile başlayan çeyrek altın, 21 Ağustos tarihinde 729,28 lira ile son bir ayın en düşük, 6 Ağustos tarihinde ise 831,01 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 0,43 değişim gösteren çeyrek altın 2 Eylül itibariyle 765,61 liradan işlem görüyor.

Cumhuriyet Ata Lira: 3 bin 103 liradan,

22 Ayar Bilezik (Gr.): 429,60 liradan,

Lira (Tam) Altın: 3032 liradan

Yarım Altın: 1516 liradan


Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
FOTOĞRAF 8
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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi.
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Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu.
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SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor...
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İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor.
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GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır.
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SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi.
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Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor.
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Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Yaşanan Korona virüs (Covid-19) sürecinde vatandaşların en büyük yatırım kaynağı haline gelen altın fiyatları geçtiğimiz aylarda en yüksek seviyeye ulaştı. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ise vatandaşlara ‘acaba’ dedirtti. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek, pandeminin devam ettiği sürece altın fiyatlarında yaşanan artışın devam edeceğini söyledi. Arıyürek, Altının uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade ederken, vatandaşların altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini aktardı.

Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
FOTOĞRAF 8
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Gaziantep’te üretilerek 42 ülkeye ihracatı yapılan çelik kasalar, yükselişe geçen altın ve döviz ile birlikte yüzde 20 talep artışı yaşıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz satışında yüzde 1 vergi alınması kararı sonrası banka yerine yüksek güvenlikli kasalara yöneldi.
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“Döviz ve altındaki yükseliş kasa satışını yüzde 20 arttırdı” <br> <br> Gaziantepli çelik kasa imalatçısı Haluk Dündar, “Devletin döviz alım satımına koyduğu yüzde 1’lik bir vergi oranı var. İnsanlar kendi paralarını bankaya yatırıp çekmektense kasalarında bulundurmayı daha çok tercih ediyorlar son dönemde” dedi.
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Kriz dönemlerinde kasa satışlarında bir miktar düşüş olduğunu ifade eden Dündar, “Kasa satışında Haziran döneminden sonra yüzde 20’lik bir artış oldu. Bunda altının artışında etkisi var, dövizin artışının da etkisi var. İnsanların ellerinde olan altın daha da değerlendi bunu güvenceye almak için kasaya yöneldi buda yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa neden oldu” ifadelerini kullandı.
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“İnsanlar bankadan kasalara yöneldi” “Kasa her zaman daha güvenlidir” diyen Dündar, insanların bankadan daha çok kasalara yöneldiğini söyledi. Dündar, “Bugün bir bankaya aylık 750 lira civarında kiralık kasa bedeli ödeniyor ama bugün bir kasa alındığında kendi kendini 2 - 3 yılda amorti edebiliyor. Aynı zaman da bayanlar ellerinde olan altını takısını alıp bankaya anında gidemiyor. Bunu takip etmek için güvenli kaliteli bir kasa alırsa kasa her zaman daha güvenlidir” şeklinde konuştu.
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“5 kilodan 5 tona kadar kasa üretiyorlar” <br> <br> 5 kilodan 5 tona kadar kasa üretimi olduğunu ifade eden Dündar, “Bunlar anahtarlı dediğimiz kutu tarzlarından 5 tonluk yüksek güvenlikli kasalara kadar. Bunlar oksijenin kesemeyeceği, matkabın delemeyeceği, maymuncukla anahtarla açamayacağı kasanın darbe aldığı zaman kendi kendini korumaya alacak c50 betonlarla güçlendirilmiş kasalar” dedi.
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Bir şeye sahip olmak değil onu elinde tutabilmenin önemli olduğunu belirten Dündar, “İnsanlar yıllarca biriktiriyorlar sonra bir hırsıza kaptırıp gidiyorlar önemli onu saklamaktan yana onu güvenli bir yerde tutmak. Bizim milletimizde maalesef güvenlik ikinci sırada bunu değiştirip önce güvenlik daha sonra diğer şeyler çünkü güvenlik olmadıktan sonra istediğiniz kadar tasarruf yapın bir gün birileri alıp gider” diye konuştu.
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Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
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Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Altın ve dövizdeki yükseliş çelik kasa imalatçılarına yaradı
Koronavirüs pandemisinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde vatandaşlar en çok güvendikleri yatırım aracına büyük ilgi gösterdi. Altın ve dövizdeki rekor yükselişlerin ardından vatandaşlar yatırımlarını güvende tutmak için birikimlerini yastık altından çıkartarak çelik kasalara koyuyor. Vatandaşların çelik kasaya yönelmesi ise satışları yüzde 20 civarında arttırdı.
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