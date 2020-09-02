2 Eylül altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselmeye devam etti: 2 Eylül altın fiyatları
Koronavirüs salgınındaki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle spot piyasalarda altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu. Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen altının hala en güvenli yatırım limanı olarak görülüyor. 2 Eylül altın fiyatları da mevcut durumunu koruyor. İşte 2 Eylül çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları.
Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın, haftaya yükselerek başladı. Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen altının hala en güvenli yatırım limanı olarak görülüyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu. Geçtiğimiz hafta fiyatların düşmesiyle birlikte talebin de artmasıyla altın bu hafta da artışını kısmen sürdürdü. Haftalık yüzde 1,05 oranında aylık bazda ise yatırımcısına yüzde 5,24'lük bir kazan sağlayan altında 2 Eylül tarihi itibariyle çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle gerçekleşti:
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Eylül ayına 466,97 lira ile başlayan gram altın, 12 Ağustos tarihinde 433,64 lira ile son bir ayın en düşük, 7 Ağustos tarihinde ise 488,48 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 1,46 değişim gösteren gram altın 2 Eylül itibariyle 467,70 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Eylül ayına 766,11 lira ile başlayan çeyrek altın, 21 Ağustos tarihinde 729,28 lira ile son bir ayın en düşük, 6 Ağustos tarihinde ise 831,01 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 0,43 değişim gösteren çeyrek altın 2 Eylül itibariyle 765,61 liradan işlem görüyor.
Yaşanan Korona virüs (Covid-19) sürecinde vatandaşların en büyük yatırım kaynağı haline gelen altın fiyatları geçtiğimiz aylarda en yüksek seviyeye ulaştı. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma ise vatandaşlara ‘acaba’ dedirtti. Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Arıyürek, pandeminin devam ettiği sürece altın fiyatlarında yaşanan artışın devam edeceğini söyledi. Arıyürek, Altının uzun vadede para kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade ederken, vatandaşların altınlarını yastık altında tutmaları gerektiğini aktardı.