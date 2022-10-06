Ekonomi Petrolün varil fiyatı yükselişte 93 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrolün varil fiyatı yükselişte: 93 doları aştı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,30 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol arzına ilişkin haber akışı etkili oldu.

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Haber Merkezi AA
Petrolün varil fiyatı yükselişte: 93 doları aştı
Foto/arşiv

Dün 93,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 93,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol arzına ilişkin haber akışı etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, dün gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. İran ve Libya ise bu karardan muaf tutuldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC grubunun bu kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın halihazırda artan enerji fiyatlarından dolayı zorluklar yaşayan düşük ve orta gelirli ülkeler arasında olumsuz etkileri olacağına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Biden'ın gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya satış talimatı verdiği belirtildi.

Öte yandan, AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8'inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8'inci yaptırım paketini teklif etmişti. Yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenecek, ayrıca ticaret ve petrol ithalatında da bazı kısıtlamalar getirilecekti. Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi de yer alıyordu.

Anlaşma sağlanan paketin bütün içeriği ise henüz paylaşılmadı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 770 bin azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 6 milyon 200 bin varil, benzin stokları ise 4 milyon 700 bin varil azaldı.

Brent petrolde teknik olarak 93,72 ile 94,22 dolar aralığının direnç, 93,22 ile 92,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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