Ekonomi Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Yıllık bazda 10,56 oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Piyasalar gözlerini Kasım ayı enflasyon oranlarına çevirdi

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı: Yıllık bazda 10,56 oldu

Piyasalar gözlerini 2019 Kasım ayı enflasyon oranlarına çevirdi. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Haber Merkezi İHA
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi
EKONOMİ
Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14,35, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14,03, sağlık yüzde 13,85 ve lokanta ve oteller yüzde 13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,59 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13 artış gerçekleşti.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,08 düştü

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Kasım ayında birönceki aya göre yüzde 0,08 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,68 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşüş, su temini sektöründe yüzde 0,19 artış olarak gerçekleşti.

Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı, kredi notu artırımıyla da teyit edildi
EKONOMİ
Ekonomideki toparlanma göstergelere yansıdı, kredi notu artırımıyla da teyit edildi

Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 4,85 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1,80 ile ana metaller, yüzde 1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 3,48, gıda ürünleri yüzde 1,48, içecekler yüzde 1,31 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş ara malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş yüzde 0,60 ile ara malında gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomi yüzde 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı

Kuzey Koreden ABDye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı

Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.
Cenazesini yerden ben kaldırdım

Cenazesini yerden ben kaldırdım

Mikserin altında can veren Birgül'ün annesi gözyaşı döktü.
'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

Erdoğan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'e ilişkin açıklamada bulundu.
8 sınıfa ayrılıp<br>10 yıl cezası olacak

8 sınıfa ayrılıp
10 yıl cezası olacak

Konutta yeni dönem sessiz sedasız dün başladı.
Yunanistan<br>çaresiz kaldı

Yunanistan
çaresiz kaldı

​NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi şikayet edecekler.

Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.
NATO'nun fişi çekilecek mi?

NATO'nun fişi çekilecek mi?

​Üye ülkelerin liderleri bugün Londra'da buluşacak.
Ataşehir'de<br> korkutan patlama

Ataşehir'de
korkutan patlama

Ekipler olay yerinde küle dönen lüks aracı buldu.
Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

​Kadınların yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kenti teyakkuza geçirdi.
Ulaşıma kar engeli

Ulaşıma kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler alarma geçti.
6 aydır<br>bulgur görmedik

6 aydır
bulgur görmedik

İdlib'te yağmurun başlamasıyla kamplar sular altında kaldı.
Döner değil sabun

Döner değil sabun

​Ucuz dönerler sabun üretiminde kullanılan yağ tehlikesi saçıyor.
Büyüme<br>hızımız artıyor

Büyüme
hızımız artıyor

​3. çeyrek yurtiçi hasılası 1 trilyon 145 milyar oldu.
Nöbette 91.gün

Nöbette 91.gün

Gökçe: Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz.
Atina olmazın peşinde

Atina olmazın peşinde

​Yunanistan'dan hukuku hiçe sayan provokatif bir hamle geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.