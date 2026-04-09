Piyasalar nefes aldı

Orta Doğu’da sağlanan geçici ateşkes kararı, küresel finans piyasalarını rahatlattı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in arabuluculuğunda ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler olumlu sonuç verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen trafiğe açılması şartıyla İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. 28 Şubat’tan beri savaş fiyatlaması yapan piyasalar, daha önce 8 Nisan’a kadar uzatılan kritik sürenin dolmasına saatler kala gelen anlaşmayla derin bir nefes aldı.





ENERJİ FİYATLARINDA KESKİN GERİ ÇEKİLME

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla dünya petrol trafiğinin beşte birinin ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği rotanın güvenli hale gelmesi, enerji maliyetlerini hızla aşağı çekti. Önceki gün 112 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, ateşkes ilanıyla yüzde 16'dan fazla değer kaybederek 91 doları gördü. Ham petrol de yüzde 18 eridi ve 92-93 dolar bandında dengelendi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları ise yaklaşık yüzde 20 azalışla 43 avronun altına düştü. Savaş sürecinde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dev üreticilerin ara verdiği gaz sevkiyatının, Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor. Jeopolitik gerilimin hafiflemesine rağmen makroekonomik belirsizlikler ve doların küresel bazda zayıflaması, değerli metallere olan talebi de canlı tuttu.





ALTIN VE KRİPTO VARLIKLAR YÜKSELDİ

Altının onsu yüzde 3,1 artışla 4 bin 856 dolara kadar çıktı. Gümüşün ons fiyatı ise spot piyasada yüzde 5’ten fazla primle 77 dolar seviyesini aştı. Kripto varlık tarafında Bitcoin yüzde 4,50 kazanımla 71 bin 737 dolardan el değiştirirken, Ethereum yüzde 6 artışla 2 bin 230 dolara ulaştı. Küresel kripto piyasasının toplam hacmi 2 trilyon 450 milyar dolara dayandı.





BORSA İSTANBUL’DA 'HUZUR' RALLİSİ

Moskova Borsası hariç tüm dünya piyasalarında güçlü bir iyimserlik gözlendi. Asya tarafında Nikkei 225 ve Hang Seng endeksleri yüzde 2'yi aşan primler sergiledi. Avrupa borsalarında DAX ve CAC 40 endeksleri enerji maliyetlerindeki düşüşün etkisiyle hızlı bir ralli başlattı. ABD tarafında ise S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endekslerinde, düşen tahvil faizlerinin desteğiyle adeta bahar havası esti. Borsa İstanbul’a da pozitif bir atmosfer hakim oldu. BIST 100'de seans içi kazançlar yüzde 5’i aşarken, bankacılık endeksi yüzde 9,16'lara varan güçlü ivmelenmeyle lokomotif görevi üstlendi. THY hisseleri, yüzde 9,6 değer kazanarak Haziran 2023'ten beri en iyi günlük performansına imza attı. Alımlar genele yayılırken Tüpraş ve Petkim gibi enerji hisseleri negatif ayrıştı. Borsa İstanbul dün günü yüzde 4,76 primle 13 bin 536 puandan kapattı.





TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ 37 PUAN İYİLEŞTİ

Uluslararası tahvillerdeki alıcılı seyir, Türkiye’nin borçlanma maliyetlerine de olumlu yansıdı. 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 36,9 baz puan azalışla 248,8 baz puana kadar indi. Mart ayında 327 baz puana çıkan risk primindeki düşüş, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının güçleneceği beklentisini destekledi.



