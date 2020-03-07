Ekonomi Piyasalar virüse çözüm arıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasalar virüse çözüm arıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel talepte düşüş devam ederken, finansal piyasalar salgının ekonomik etkisini hafifletmeye çalışıyor. Salgın endişesi ile merkez bankaları faiz indirimi ve likidite silahlarını çekti. Ekonomi yönetimleri de mali politika araçlarını devreye alıyor. Korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksi, son bir haftadır 30 seviyesinin üzerine yerleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin artarak devam etmesi ile negatif seyrediyor. Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44’e çıkarken, Avrupa ve ABD’deki vaka sayısındaki artışlar, ekonomik aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgın endişeleri ile merkez bankaları faiz indirimi ve likidite silahlarını kullanırken, ekonomi yönetimleri de mali politika araçlarını devreye sokuyor. ABD Senatosu, her geçen gün yayılan koronavirüs salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı dün kabul etti. Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında aralıklı olarak gelen alımların sürekliliği sağlayamaması ve oynaklığın aşırı derecede artması dikkati çekiyor. Bunun yanı sıra küresel piyasalardaki tedirgin hava petrol fiyatlarını da vurdu. Brent petrolde düşüş gün içinde yüzde 5’e dayandı.

BORSA ENDEKSLERİ SERBEST DÜŞÜŞTE

Korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksi, son bir haftadır 30 seviyesinin üzerine yerleşirken, bu durum Ekim 2011’den bu yana bir ilke işaret ediyor. VIX endeksi dün 33,5 seviyesinden 42,8’e kadar yükseldi. New York borsası, dün artan satış baskısı ile önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri verirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri tarihinde ilk kez 0,9’un altına geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 3,58, S&P 500 endeksi yüzde 3,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,10 değer kaybetti. Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,51, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti. ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2,3 geriledi.

ASYA PİYASALARINDA RESESYON TEHDİDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), koronavirüsün Asya- Pasifik piyasalarından yaklaşık 211 milyar dolar silebileceğini bildirdi. S&P’den yapılan açıklamada Avustralya, Hong Kong, Singapur, Japonya, Güney Kore ve Tayland’ın bu yıl ya resesyona gireceği ya da resesyona çok yakın düşük bir büyüme göstereceği duyuruldu. Salgın nedeniyle Çin’in 2020 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,7’den 4,8’e çekildiği belirtilirken, “Koronavirüs ne kadar yayılırsa Asya-Pasifik’teki ekonomiler üzerindeki ekonomik yansımalar da o kadar uzun sürecek” denildi. Açıklamada ayrıca gelişmelerden en olumsuz etkilenmesi beklenen ekonomilerin, Hong Kong, Singapur, Tayland ve Vietnam gibi turizm gelirlerinin toplam ekonomiler içerisinde önemli paya sahip olan ülkeler olduğu kaydedildi.

RUSYA’NIN DAVOS’U İPTAL EDİLDİ

  • Rusya’da ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan ve “Rusya’nın Davos’u” olarak nitelendirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. SPIEF Organizasyon Komitesi Başkanı Andrey Belousov, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında düzenlenmesi planlanan SPIEF’i iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Öte yandan, Moskova Belediyesi, dün aldığı kararla şehirde koronavirüse yönelik bazı “olağanüstü hal” önlemleri aldı. Önlemler kapsamında, Çin, Güney Kore, İtalya, İspanya, İran ve Almanya gibi koronavirüs salgınının tehlikeli boyutta yaygınlaştığı ülkelerden gelen vatandaşların “kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri” talep edildi.

Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
OYNAT
Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı. Koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.


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