Ekonomi Piyasalarda bu sefer de NFT çılgınlığı yaşanıyor 128 dolara alıp 69 milyon dolara sattı
DÜNYA EKONOMİSİ

Piyasalarda bu sefer de NFT çılgınlığı yaşanıyor: 128 dolara alıp 6.9 milyon dolara sattı

Kripto paraların kullanım alanı dünya genelinde giderek yaygınlaşırken, dijital token türü olan NFT dünyasında gerçekleştirilen bir satış daha gündem konusu olmayı başardı. 8 ay önce 128 dolara satın alınan Art Blocks projesinin parçası olan Ringers #109 NFT'si 6.9 milyon dolara alıcı buldu.

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Haber Merkezi Diğer
​Piyasalarda bu sefer de NFT çılgınlığı yaşanıyor: 128 dolara alıp 6.9 milyon dolara sattı
Foto/arşiv

Son zamanlarda şiddetlenen Non-fungible token ( Nft ) fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. NFT veri sitesi nonfungible.com'da yer alan bilgiye göre Art Blocks projesinin bir parçası olan Ringers #109 NFT'si hafta sonu 2.100 Ethereum'a yani yaklaşık 6.9 milyon dolara alıcı buldu.

8 AYDA 5.3 MİLYON DOLAR KÂR ETTİ

Bu söz konusu NFT'nin bugüne kadarki 2. satışı oldu. 6.9 milyon dolarlık satışı gerçekleştiren Ringers #109'un eski sahibi bu NFT'yi 8 ay önce 0.1 Ethereum'a satın almıştı. Bu miktar o zaman 128.9 dolara denk geliyordu. Yani söz konusu 'koleksiyoner' bu NFT'den 8 ayda yüzde 5.3 milyon kâr etmiş oldu. Bu rakam kayıtlara göre tek bir NFT için ödenen en yüksek rakam oldu.

Art Blocks projesinin bir parçası olan Ringers #109 NFT'si
Art Blocks projesinin bir parçası olan Ringers #109 NFT'si

SON 1 HAFTA 517 MİLYON DOLARLIK NFT SATILDI

Son 1 haftada nonfungible verilerine göre toplam 517.8 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleştirildi. 143.500 adet NFT satıldı. Aylık NFT satışları ise 1 milyar 518 milyon doları buldu.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.

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