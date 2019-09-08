Ekonomi Piyasalarda dikkatler merkezlerin kararında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasalarda dikkatler merkezlerin kararında

Piyasalarda yönü merkez bankaları belirleyecek. TCMB ve Avrupa Merkez Bankası 12 Eylül’de faiz kararını açıklayacak. Fed, 18 Eylül’de toplanacak. İçeride ve dışarıda para ve sermaye piyasaları bu kararlarla şekillenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mahalli seçimler sonrası sakin geçen yazın ardından Türkiye’de eylül ayıyla gündem yeniden ekonomi oldu. Ayın ilk haftasını yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisiyle açtık. Büyüme rakamları beklentilerin bir tık altında geldi. Ekonomistler yüzde 1,8 daralacağını bekliyordu. Gerçekleşme ise yüzde 1,5 oldu. Ardından ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Burada da genel beklentiden daha iyi bir enflasyon verisi oluştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu. Sırada ise YEP ve merkez bankalarının faiz kararları var.

İLK KARAR TCMB’DAN GELECEK

Merkez Bankası

Yurt içinde gözler, önce 12 Eylül’de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek. ABD - Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerini, Brexit belirsizliğini yakından takip eden piyasalar, daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına odaklanacak. PPK ile aynı gün toplanacak ECB’nin, faiz kararı, parasal genişleme ve Avrupa ekonomisinin genel seyrine ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların gündeminde yer alacak. ABD’de faiz kararını 18 eylülde gerçekleştirilecek Fed toplantısıyla açıklayacak.

  • Enflasyon faize düşüş için yol verdi
  • Analistler, beklentilerden iyi gelen büyüme ve enflasyon verisinin TCMB’nin faiz indirimine devam edeceği beklentilerini arttırdığına dikkat çekiyor. Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, faiz indirimi konusunda TCMB’nin elinin güçlendiğini söyledi. Atılal, “Biz de yıl sonu yüzde 13,5’lik enflasyon beklentimiz dahilinde eylül toplantısında TCMB’den 300 baz puanlık indirim beklemekteyiz. Ekimde de faiz indirimlerinin devamı gelecektir” dedi. Atılal, avro bölgesinde ekonomik faaliyetdeki zayıflığın sürdüğünü, bu doğrultuda ECB’nin bu toplantıda faiz indiriminin yanı sıra yeni parasal genişleme adımı atabileceğini de kaydetti.

Yeni havayolu şirketlerini çekecek
EKONOMİ
Yeni havayolu şirketlerini çekecek

Barış görüşmeleri durdu

Barış görüşmeleri durdu

​ABD Başkanı Trump, Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu.
Johnsona kötü haber

Johnson'a kötü haber

​İngiltere Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti.
89 dakika bekledik

89 dakika bekledik

​A Millilerimiz Andorra'yı son dakika golüyle mağlup etti.
Hak arayışı<br>11. gününde

Hak arayışı
11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Milli marş krizi

Milli marş krizi

​Fransa-Arnavutluk maçında büyük skandal.
Faiz düşecek

Faiz düşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe günü inanıyorum ki faiz düşecek

Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
Tvnet ekibine<br>çirkin saldırı

Tvnet ekibine
çirkin saldırı

​Yenikapı'daki hizmet araçlarının görüntülenmesine izin vermediler.
Son seferi<br>yüreğini yaktı

Son seferi
yüreğini yaktı

Hasta olduğu halde sefere çıkan Kanuni, zaferini göremeden vefat etti.
Olimpiyat aşkına

Olimpiyat aşkına

​12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı devirdi.
100 milyar <br>dolarlık görüşme

100 milyar
dolarlık görüşme

ABD'li Bakan Ross'tan Bakan Pekcan'a ziyaret.
İstikamet<br> Fırat'ın doğusu

İstikamet
Fırat'ın doğusu

​Güvenli bölgede kullanılacak zırhlılar sıfır noktasında.
'Evde bakım' araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
6 ay yok

6 ay yok

​Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

İstanbul ve birçok ilde yarın yağış bekleniyor.
Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.