Piyasalarda dikkatler merkezlerin kararında

Mahalli seçimler sonrası sakin geçen yazın ardından Türkiye’de eylül ayıyla gündem yeniden ekonomi oldu. Ayın ilk haftasını yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisiyle açtık. Büyüme rakamları beklentilerin bir tık altında geldi. Ekonomistler yüzde 1,8 daralacağını bekliyordu. Gerçekleşme ise yüzde 1,5 oldu. Ardından ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Burada da genel beklentiden daha iyi bir enflasyon verisi oluştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu. Sırada ise YEP ve merkez bankalarının faiz kararları var.

İLK KARAR TCMB’DAN GELECEK

Merkez Bankası

Yurt içinde gözler, önce 12 Eylül’de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek. ABD - Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerini, Brexit belirsizliğini yakından takip eden piyasalar, daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına odaklanacak. PPK ile aynı gün toplanacak ECB’nin, faiz kararı, parasal genişleme ve Avrupa ekonomisinin genel seyrine ilişkin yapacağı açıklamalar piyasaların gündeminde yer alacak. ABD’de faiz kararını 18 eylülde gerçekleştirilecek Fed toplantısıyla açıklayacak.

Enflasyon faize düşüş için yol verdi

Analistler, beklentilerden iyi gelen büyüme ve enflasyon verisinin TCMB’nin faiz indirimine devam edeceği beklentilerini arttırdığına dikkat çekiyor. Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, faiz indirimi konusunda TCMB’nin elinin güçlendiğini söyledi. Atılal, “Biz de yıl sonu yüzde 13,5’lik enflasyon beklentimiz dahilinde eylül toplantısında TCMB’den 300 baz puanlık indirim beklemekteyiz. Ekimde de faiz indirimlerinin devamı gelecektir” dedi. Atılal, avro bölgesinde ekonomik faaliyetdeki zayıflığın sürdüğünü, bu doğrultuda ECB’nin bu toplantıda faiz indiriminin yanı sıra yeni parasal genişleme adımı atabileceğini de kaydetti.