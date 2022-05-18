Piyasalarda kıtlık ve resesyon korkusu

Piyasaların ateşi yükselmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, Çin ve ABD’de açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik kaygıları artırması, buna bağlı olarak da ekonomilerde resesyon yaşanacağı beklentisi piyasaları tedirgin etti. Ayrıca, Fed’in faiz artışında şahin bir politika izleyeceği yönündeki açıklamalar ile Çin’in ardından Hindistan’ın da tahıl ihracatını yasaklaması‘ dünyada kıtlık mı yaşanacak’ korkusunı tetikledi.

15.88 LİRAYI GÖRDÜ

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ABD dolar endeksinin 103 puanın üzerinde kalması yurt içi piyasalarda doların yükselmesine neden oldu. Ayrıca Türkiye’nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS’ler de 718 puanı aştı. Tüm gelişmeler TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Dolar TL dün 15.88 liraya, avroda 16.32 liraya kadar yükseldi.

DOLAR GÜÇLENİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dünyada resesyonun yaşanacağının kesinleştiğini, ancak resesyonun ne kadar süreceğinin netleşmediğini söyledi. Fed üyelerinin şahinleşen açıklamaları ve emtia fiyatlarında kıtlık etkisinin doları güçlendirdiğini belirterek, “Kısa vadede geri çekilme olsa da dolar TL’de 16.40’ı görebiliriz. Hazine ve Maliye politikaları mutlaka merkez bankasını desteklemeli” diye konuştu.

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