Ekonomi Piyasalarda koronavirüs krizi Borsalar çakıldı, dolar ve euro yükselişe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Piyasalarda koronavirüs krizi: Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda koronavirüs krizi: Borsalar çakıldı, dolar ve euro yükselişe geçti

Koronavirüs dünya piyasalarını da alt üst etti. Salgın endişeleri ile yatırımcılar borsalardan kaçarken Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dünkü kapanışı yüzde 7,26’lık sert bir düşüşle yaptı. Avrupa genelinde piyasalar yüzde 11.5 çakıldı. Dow Jones endeksi ise 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Hisse senedi piyasasında yoğun satışlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaya likidite pompalama kararı almasına rağmen devam etti. Küresel piyasalardaki koronavirüs satışları gölgesinde Dolar/TL güne 6,31 seviyesinden başladı. Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL ise 7,08 seviyelerinde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaya likidite pompalama kararına rağmen yoğun satış yaşanıyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaya likidite pompalama kararına rağmen yoğun satış yaşanıyor.

Dünyada hızla yayılan koronavirüs küresel piyasaları da vurdu. Tarihe 'kara perşembe' olarak geçen dün, ABD piyasaları 1987 yılından bu yana en büyük düşüşlerini yaşadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dünkü kapanışı yüzde 7,26’lık sert düşüşle yaptı. Endeks, 7.326,77 puanlık azalışla 93 bin 639,50 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi de 7,13 değer kaybetti.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamladı.

YÜZDE 10 KAYIP VAR!

Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.

Nasdaq endeksi yüzde 9,43 düşüşle 7.201,80 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 9,92 kayıpla 2.469,38 puana indi.

Dow Jones endeksinin ardından Nasdaq ve S&P 500 endeksleri de bir önceki rekor kapanışlarının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.

15 DAKİKAYLA DURDURULDU

S&P 500 endeksi, dünkü açılışın ardından yüzde 7'lik değer kaybederek bu hafta ikinci kez borsada "devre kesici" uygulamasının devreye girmesine neden olmuştu ve piyasada işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.

Amerikan piyasasındaki negatif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomide oluşturduğu belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren İngiltere'yi muaf tutarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurması etkili oldu.

FED ETKİLEMEDİ, SATIŞLAR DEVAM ETTİ

Hisse senedi piyasasında yoğun satışlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaya likidite pompalama kararı almasına rağmen devam etti.

  • Fed'in New York Şubesi, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacağını duyurmuştu.

Banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağlarken yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite enjekte edeceğini bildirmişti.

YÜZDE 4 DARALACAK

Öte yandan, Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics tarafından hazırlanan bir analizde, Amerikan ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4 daralmasının beklendiği belirtildi.

Avrupa genelinde ise piyasalar yüzde 11.5 çakıldı. Avrupa piyasalarının riskini ölçen Euro STOXX endeksi 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesinde.

BİTCOİN'DE YÜZDE 23'LÜK DÜŞÜŞ

Bitcoin yüzde 23 düşerken Avrupa piyasaları dün tarihi günlerinden birini geçirdi. Londra Borsası (FTSE) yüzde 10.9'luk kayıpla 1987 yılından bu yana en büyük düşüşünü gördü.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Küresel piyasalarda corona virüs satışları devam ederken yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Dolar/TL güne 6,31 seviyesinden başladı.Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL 7,08 seviyelerinde.

Koronavirüs sonrası peş peşe iptal haberleri geliyor
FOTOĞRAF 22
Title
Otomotiv, turizm, mobilya ve savunma sanayi gibi çok sayıda alanda yapılması planlanan fuarlar koronavirüs salgınından kaynaklı bir bir iptal ediliyor.
Title
İptallere gerekçe olarak ise katılımcıların sağlıklarına ilişkin endişeler dile getiriliyor.
Title
Söz konusu fuarların düzenleyici şirketleri erteleme sonrası yeni tarihlere ilişkin de paylaşımda bulunuyor.
Title
İşte koronavirüs sonrası iptal edilen ve ertelenen 20'ye yakın fuar ve etkinlik...
Title
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.
Title
Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı ve ürünlerini toplamda 96 bin metrekare açık ve kapalı alanda sergilediği Konya Tarım Fuarı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.  17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.
Title
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Türkiye'nin Otomobilinin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşmasını ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.
Title
Dünyanın önde gelen otomotiv fuarlarından olan New York Otomobil Fuarı corona virüs endişesi nedneiyle ertelendi.  8 Nisan'da basın mensuplarına kapılarını açması beklenen fuarın 26-27 Ağustos tarihleri arasında basın mensuplarına, 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında halka açılması kararlaştırıldı.
Title
Tüm dünyadan yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Otomobil fuarı da iptal edildi.
Title
Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edildi.
Title
İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı ileri bir tarihe ertelendi.
Title
İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Title
39 ülkeden profesyonellerin beklendiği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 4-7 Kasım 2020'ye ertelendi.
Title
Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı'nın 12'ncisi, koronavirüse karşı önlem alma ve buluşma katılımcılarını olası risklere karşı koruma ihtiyacı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Title
Türkiye’nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı 02-05 Nisan 2020 tarihleri yerine 25-28 Haziran 2020 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.
Title
Sektöründe dünyanın üç büyük fuarından biri olarak kabul edilen İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Çin’den dünyaya yayılan coronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından ertelendi.
Title
Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenmesi planlanan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendi.
Title
19 - 22 Nisan tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde (DWTC) gerçekleşecek olan Arabian Travel Market 2020 koronavirüs sebebiyle ertelendi. Fuarı düzenleyecek olan Reed Travel Exhibitions, fuara katılacakların sağlığı ve güvenliğini dikkate alarak sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyarak fuarı ertelediklerini açıkladı. Fuarın 28 Haziran - 1 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Title
Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olarak gösterilen Game Developers Conference, koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.
Title
Diyarbakır’da 12-15 Mart arasında yapılması planlanan Ortadoğu İnşaat Fuarı, korona virüs salgını nedeni ile eylül ayına ertelendi.
Title
Almanya’nın Hannover kentinde 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dünyanın lider uluslararası sanayi ve endüstriyel teknoloji fuarı Hannover Messe  13 - 17 Temmuz 2020'ye ertelendi.
Title
Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin'in düzenleyicisi Messe Berlin firması tarafından 15- 17 Nisan'da Bombay Sergi Merkezi'nde yapılması planlanan ITB India 2020'nin koronavirüs nedeniyle ertelediği açıklandı. 
Koronavirüs sonrası peş peşe iptal haberleri geliyor
Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü koronavirüs salgını sonrası peş peşe erteleme ve iptal haberleri geliyor.


Türkiyede ikinci korona vakası

Türkiye'de ikinci korona vakası

Bakan Koca: İlk hastamızın çevresindeki kişide tespit edildi.
İkinci büyükindirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
Peş peşeiptaller geliyor

Peş peşe
iptaller geliyor

​Koronavirüs salgını iş dünyasını da vurdu.
Her burnu akan<br>hastaneye gitmesin

Her burnu akan
hastaneye gitmesin

​Uzmanlar: Her nezle belirtisi koronavirüs değildir!
Piyasalarda<br>koronavirüs krizi

Piyasalarda
koronavirüs krizi

Tarihe yeni 'kara perşembe' olarak geçti.
Koronavirüs çağrısı!

Koronavirüs çağrısı!

​İran 'ACİL' koduyla yardım talebinde bulundu.
Günler önce<br>elini sıkmıştı

Günler önce
elini sıkmıştı

​Brezilya Devlet Başkanı'nda korona şüphesi.
İlk defa<br>tek haneye düştü

İlk defa
tek haneye düştü

​Çin'deki ölümcül salgında son bilgiler umutlandırdı.
Test sonuçları<br>pozitif çıktı

Test sonuçları
pozitif çıktı

Karantinaya alınan ​Kanada Başbakanı'nın eşinden kötü haber.
Bazı maçlara çıkmayacaklar

Bazı maçlara çıkmayacaklar

​Arsenal teknik direktörü koronavirüse yakalandı.
Türkiye farkı

Türkiye farkı

​Doktor geçebilir demediği sürece pasaport görevlisi izin vermedi.
Virüsü ABD getirdi

Virüsü ABD getirdi

​Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Licien'den çarpıcı iddia.
Utanmazlık

Utanmazlık

Tanju Özcan 'işim olmaz' dediği HDP'li Yolci'nin avukatlığını yapmış.
Ateşi çıkan<br>infaz ediliyor

Ateşi çıkan
infaz ediliyor

​Karantina imkanı bulunmadığı için aşırı dozda anestezi verip öldürüyorlar.

Dink suikastı<br>sanığı infaz edildi

Dink suikastı
sanığı infaz edildi

​Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Fırsatçıya fırsat yok

Fırsatçıya fırsat yok

​VİMER-189 ihbar hattına gelen şikayetler sonrası ekipler sahaya indi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.