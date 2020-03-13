Piyasalarda koronavirüs krizi: Borsalar çakıldı, dolar ve euro yükselişe geçti

Dünyada hızla yayılan koronavirüs küresel piyasaları da vurdu. Tarihe 'kara perşembe' olarak geçen dün, ABD piyasaları 1987 yılından bu yana en büyük düşüşlerini yaşadı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dünkü kapanışı yüzde 7,26’lık sert düşüşle yaptı. Endeks, 7.326,77 puanlık azalışla 93 bin 639,50 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi de 7,13 değer kaybetti.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamladı.

YÜZDE 10 KAYIP VAR!

Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.

Nasdaq endeksi yüzde 9,43 düşüşle 7.201,80 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 9,92 kayıpla 2.469,38 puana indi.

Dow Jones endeksinin ardından Nasdaq ve S&P 500 endeksleri de bir önceki rekor kapanışlarının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.

15 DAKİKAYLA DURDURULDU

S&P 500 endeksi, dünkü açılışın ardından yüzde 7'lik değer kaybederek bu hafta ikinci kez borsada "devre kesici" uygulamasının devreye girmesine neden olmuştu ve piyasada işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.

Amerikan piyasasındaki negatif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomide oluşturduğu belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren İngiltere'yi muaf tutarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurması etkili oldu.

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FED ETKİLEMEDİ, SATIŞLAR DEVAM ETTİ

Hisse senedi piyasasında yoğun satışlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaya likidite pompalama kararı almasına rağmen devam etti.

Fed'in New York Şubesi, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacağını duyurmuştu.

Banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağlarken yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite enjekte edeceğini bildirmişti.

YÜZDE 4 DARALACAK

Öte yandan, Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics tarafından hazırlanan bir analizde, Amerikan ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4 daralmasının beklendiği belirtildi.

Avrupa genelinde ise piyasalar yüzde 11.5 çakıldı. Avrupa piyasalarının riskini ölçen Euro STOXX endeksi 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesinde.

BİTCOİN'DE YÜZDE 23'LÜK DÜŞÜŞ

Bitcoin yüzde 23 düşerken Avrupa piyasaları dün tarihi günlerinden birini geçirdi. Londra Borsası (FTSE) yüzde 10.9'luk kayıpla 1987 yılından bu yana en büyük düşüşünü gördü.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Küresel piyasalarda corona virüs satışları devam ederken yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Dolar/TL güne 6,31 seviyesinden başladı.Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL 7,08 seviyelerinde.