Piyasaların ateşi sönmüyor: İşte dolarda son durum

Dünyayı saran corona virüsün etkilerine ilişkin belirsizlik nedeniyle döviz piyasalarında sert hareketler görülüyor.
Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL gün içinde 6,40'ın üzerini gördü. Kur 6,42 civarında hareket ediyor.
Euro/TL de 7,12 seviyesinde işlem görüyor.
Küresel piyasalarda devam eden corono virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi ikinci kez sürpriz faiz indirdi. Fed, politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığından yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, aynı zamanda 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını duyurdu.
- Dün gece yapılan açıklama ile de birçok gelişmiş ülke merkez bankası, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
Euro/dolar paritesi 1,12 seviyesinde hareket ediyor.
Analistler, bugün yut içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, küresel ölçükte corona virüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,35'in direnç, 6,25'in destek konumunda takip edileceğini kaydetti.