Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda: Dolar güne nasıl başladı?

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Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın yapı ruhsatı yokmuş

İstanbul Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bina saat 10.30 sıralarında çökmüştü. Kolonlarından ses gelmesi nedeniyle gece saatlerinde tahliye edilen binada kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçmişti. Çöken binayla ilgili skandal bir gerçek de ortaya çıktı. Hilal Apartmanı’nın yapı ruhsatının ve iskanının olmadığı öğrenildi.