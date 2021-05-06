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Ekonomi Piyasaların gözü Merkez Bankasında Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda: Dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı öncesi hafta ortasında 8.30 liranın üzerine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,33 seviyelerinde işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Piyasaların gözü Merkez Bankasında: Dolar güne nasıl başladı?
Foto/arşiv

Dün, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 8,3167'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,3280'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 10,0250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,5780'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,15 azalışla 91,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,14 artışla 1,2024'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,5730 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi piyasaların yön arayışında olduğunu aktardı.

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