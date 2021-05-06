Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda: Dolar güne nasıl başladı?

Dün, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 8,3167'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,3280'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 10,0250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,5780'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,15 azalışla 91,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,14 artışla 1,2024'ten alıcı buluyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,5730 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi piyasaların yön arayışında olduğunu aktardı.