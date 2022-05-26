Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.

Yetkililerin Fed'in bilançosunun küçültülmesine yönelik planı da desteklediğine işaret edilen tutanaklarda, "Tüm katılımcılar, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli önlemleri almaya yönelik güçlü taahhütlerini ve kararlılıklarını yineledi. Bu amaçla katılımcılar, hem federal fon oranı hedef aralığındaki artışlar hem de Fed bilançosunun boyutundaki azalmalar yoluyla Komitenin para politikası duruşunu hızla nötr bir duruşa kaydırması gerektiği konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Piyasa fiyatlamaları dahilinde mesajlar içeren tutanakların, yetkililerin ülke ekonomisini resesyona sürüklemeden enflasyonu dizginlemede kararlı olduklarını göstermesi ile risk iştahının arttığı görüldü.

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Dün güne dalgalı bir seyirle başlayan New York borsasında, tutanakların ardından alıcılı bir seyir izlenirken Dow Jones endeksi yüzde 0,60, SP 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Söz konusu yükselişte, ABD'li perakende şirketlerinin beklentilerin üzerinde gelen karlılıkları da etkili oldu. Moda perakendecisi Nordstrom'un gelirlerinin beklentileri aşmasıyla hisselerindeki artış yüzde 14'ü aştı, Kohl's'un hisseleri yüzde 12'ye ve Best Buy'ın hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,72'nin altına inerek 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,75'te dengelendi.

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Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişeler paralelinde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı para politikası adımları gündemin odağındaki yerini koruyor. Dün AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini birlik genelinde suç haline getirecek ve üye ülkelerin kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların mal varlıklarına el koymayı sağlayacak yeni kurallar teklif etti. Temmuzda yarım baz puanlık artırımını ilk dile getiren ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot bu görüşünü yinelerken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da daha büyük faiz artırımlarının ekonomik görünüme bağlı olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 1,0680'e gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

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Asya genelinde, Çin'de salgın tedbirleri kapsamında zayıflayan ekonomiyi destekleme çağrıları ve bu kapsamda atılan adımlar yakından takip ediliyor. Çin Merkez Bankası, bankaların salgından en çok etkilenen bölge ve sektörlerde küçük firmalara kredi vermesi çağrısında bulunurken, likidite sağlanması için güveni artıracağını açıkladı. Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Siyasi gelişmelerin de öne çıktığı Asya genelinde, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, bankacılık ve holding hisselerine gelen alımlarla BIST 100 endeksi günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.418,10 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,6 artarak 16,3585'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3750'den işlem görüyor.

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Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ülke ekonomisi sürpriz bir şekilde ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,4 daralmıştı. Bugün açıklanacak revize tahminlerde, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın yüzde 1,3'e güncellenmesi bekleniyor.

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