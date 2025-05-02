Piyasayı rahatlatacak 1 milyon ton mısır ithalatı izni

Mısır ithalatında, 31 Temmuz 2025’e kadar kullanılmak üzere 1 milyon tonluk tarife kontenjanı uygulanacak. Bu tarihe kadar gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak. Sınırlı miktarda ürüne yönelik ithalata imkan tanıyan bu uygulama, yerli mısır üreticilerinin korunmasını teminen, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos 2025 itibarıyla sona erecek. Söz konusu tarihten sonra mısır ithalatında gümrük vergisinin yüzde 130 olarak uygulanmasına devam edilecek.