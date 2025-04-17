Hububatta 2 yıldır ithalat yok

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyona sunum yapan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2023 yılının, TMO’nun tarihinde en fazla alım yaptığı yıl olarak öne çıktığını söyledi. Güldal, “310 bin üreticiden 13,2 milyon ton ürün alınarak üreticimize 101 milyar lira ödeme gerçekleştirildi” dedi. 2024 hasat döneminde de 150 bin üreticiden 5 milyon ton ürün alındığını ve karşılığında 50 milyar lira ödendiğini aktardı.Ürün alım süreçlerine ilişkin teknik detayları da paylaşan Güldal, TMO’nun 500 bin tonu liman silolarında olmak üzere yaklaşık 4 milyon tonluk bir depolama kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Lisanslı depo yatırımlarının son 5 yılda ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Güldal, halihazırda 300 ayrı noktada hizmet veren 12,2 milyon tonluk lisanslı depo kapasitesinin yıl sonuna kadar 14 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirtti.