Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: Hasar tespitleri hemen başladı

Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: Hasar tespitleri hemen başladı

13:3816/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasından etkilenen çiftçilere yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "34 ilimiz zirai dondan etkilendi. Hasar tespitleri hemen başladı. 'Mahvolduk' açıklaması yapmak sorumsuzca bir tutum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok.


İşte ‘mahvolduk’, ‘ülkemizde gıda problemi olacak’ gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır. Meyve gruplarında, etkili oldu bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu.


Bir ilin içerisinde bazı ürünler yüzde 80-90 etkili olduğu da oldu bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu.


2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı Mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus.


34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi.


Türkiye’de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.


Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim, daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetleri de karşılayacağız.


#İbrahim Yumaklı
#Zirai Don
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NİSAN AYI BEKLENTİ ANKETİ: 2025 Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak?