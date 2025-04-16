Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: Hasar tespitleri hemen başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok.





İşte ‘mahvolduk’, ‘ülkemizde gıda problemi olacak’ gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır. Meyve gruplarında, etkili oldu bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu.





Bir ilin içerisinde bazı ürünler yüzde 80-90 etkili olduğu da oldu bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu.





2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı Mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus.





34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi.





Türkiye’de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.





Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim, daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetleri de karşılayacağız.



