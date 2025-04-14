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Tokat Valiliğinden zira don açıklaması

Tokat Valiliğinden zira don açıklaması

17:5214/04/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı birçok ilde zirai don nedeniyle tarım ürünleri olumsuz etkilendi. Tokat Valiliği tarafından, il genelinde yaşanan zirai dona ilişkin, "Zarar gören üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli tüm süreçler ivedilikle yürütülmekte; devletimizin destek mekanizmaları devreye alınmaktadır" denildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, sıcaklığın ani düşüşü ve meydana gelen zirai donun, başta meyve ağaçları ve bazı tarım ürünleri olmak üzere pek çok üretim alanında zarara yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tokat Valiliği olarak, don olayının ilk anlarından itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımıza bağlı teknik ekiplerimiz, etkilenen bölgelerde detaylı hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Zarar gören üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli tüm süreçler ivedilikle yürütülmekte, devletimizin destek mekanizmaları devreye alınmaktadır. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumak, üretimin devamlılığını sağlamak adına her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"


#Tokat
#Tokat Valiliği
#zirai don
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