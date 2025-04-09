Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Marmara'nın güney ve doğusu, iç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.