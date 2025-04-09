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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteorolojiden zirai don uyarısı

16:139/04/2025, Çarşamba
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip ederek zirai dona karşı tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip ederek zirai dona karşı tedbirli olması gerekiyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, iç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Marmara'nın güney ve doğusu, iç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip ederek zirai dona karşı tedbirli olması gerekiyor.

#Meteoroloji
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