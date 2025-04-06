Meteoroloji uyardı: Marmara'da sıcaklıklar sıfırın altına düşecek

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Marmara Bölgesi'nde de sıcaklıklar mevsim normallerinin sekiz ila 10 derece altına inecek. Soğuk ve yağışlı havanın yarından itibaren etkisini artırarak hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının 7-13 Nisan arasında, İstanbul'da 2, Edirne'de eksi 2, Kırklareli'nde eksi 4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'nde 4, Sakarya'da 3, Yalova'da ise 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Yarından başlayıp hafta sonuna kadar sürecek
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği aktarıldı.
Kar yağışı bekleniyor
Açıklamada, soğuk havayla birlikte, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgenin güneydoğusunda zirai don riski bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Trafkya'da sıcaklıklar sıfırın altına düşecek
Açıklamada, 7 -13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının İstanbul'da 2, Edirne'de eksi 2, Kırklareli'nde eksi 4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'nde 4, Sakarya'da 3, Yalova'da ise 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi.