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Çığ ve zirai don uyarısı

Çığ ve zirai don uyarısı

09:4114/04/2025, Pazartesi
IHA
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Meteoroloji, vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti.


Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken, rüzgar doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Uzmanlar bir kez daha zirai don uyarısı yaparak
, "Bölgemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir"
dediler.


#meteoroloji
#zirai don
#çığ
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