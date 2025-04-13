İstanbul'da hava açıyor: Tarih belli oldu bahar havası geliyor

İstanbul yeni haftada bahar havasını yaşayacak.





Yurdun batısında hava açacak. Pazartesi günü İstanbul, Bursa ve İzmir'de güneşli bir hava hakim olacak.





Megakent İstanbul yarın 15 derece olacak. İzmir'de 19, Bursa'da ise 15 derece hava sıcaklığı bekleniyor.





Başkent Ankara ise yeni haftaya hafif yağışla giriş yapacak. Ankara'da sıcaklık 8 derece olacak.

14 Nisan Pazartesi hava durumu.





Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor

Yeni haftada sıcaklıklar kademeli olarak artacak.





Salı günü İstanbul'da sıcaklık 17 derece olacak. Çarşamba günü ise İstanbul 19, Ankara 16, İzmir ise 23 derece olacak.





Güneşli havanın hafta ortasından sonra tüm yurtta kendisini göstermesi bekleniyor.

16 Nisan Çarşamba hava durumu.





BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.





İç Anadolu(Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da bugün soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.





Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.





Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



