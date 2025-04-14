Valilikler peş peşe duyurdu: Altı ilde eğitime kar engeli

Kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle bazı illerde de eğitim ve öğretime bugün (pazartesi) ara verildi.

Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Daday, Pınarbaşı ve Ağlı ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Karabük ve Bartın'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm kademelerde, Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, bugün eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, bugün okullara gitmeyecek.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Nisan Pazartesi, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Muş'ta il genelinde tatil

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis merkez ve üç ilçede tatil

Bitlis'te 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için eğitime ara verildiği belirtilerek, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Ağrı'nın bazı ilçelerinde de eğitime kar engeli

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda 14 Nisan Pazartesi günü Ağrı Merkez, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, özel eğitim kurumlarında, kreşlerde, Kur'an kurslarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak. 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetin aksamaması için gerekli değerlendirmelerin birim amirlerince yapılması istendi.

Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde ise olumsuz hava şartları öngörülmediğinden eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.







