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Ankara'da okullar yarın tatil edildi

Ankara'da okullar yarın tatil edildi

22:1510/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Vali Şahin, kar tatili haberini yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Vali Şahin, kar tatili haberini yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şehirde beklenen kar yağışı nedeniyle özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Şahin, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağını da belirtti.

Ankara'da beklenen
kar yağışı
nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Konuya ilişkin açıklamayı
Ankara Valisi Vasip Şahin
, X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Meteorolojik veriler doğrultusunda yarın günün ilk saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini ifade eden Şahin, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini de ifade etti.

Eğitime bir gün ara

Şahin, öğrencilerin yaşanabilecek olumsuz şartlardan etkilenmemesi amacıyla Valiliğe bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde yarın bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Vali Şahin, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağını da belirtti.

Vali Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."




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