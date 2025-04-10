Ankara'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Konuya ilişkin açıklamayı Ankara Valisi Vasip Şahin , X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Meteorolojik veriler doğrultusunda yarın günün ilk saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini ifade eden Şahin, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini de ifade etti.

Eğitime bir gün ara

Şahin, öğrencilerin yaşanabilecek olumsuz şartlardan etkilenmemesi amacıyla Valiliğe bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde yarın bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Vali Şahin, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağını da belirtti.

Vali Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."





Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden,… — Vasip Şahin (@vasipsahin) April 10, 2025







