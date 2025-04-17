Don mağdurunun zararı karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayından 34 ilin farklı ölçülerde etkilendiğini açıkladı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kayısı bahçesinde incelemede bulunan Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilerin yanlarında olduklarını söyledi. Tarım sigortasını yaptıran çiftçilerin ödemesinin tespit çalışmaların ardından yapılacağını dile getiren Yumaklı, “Daha sonra Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetlerini de karşılayacağız” dedi.





GIDA SORUNU OLACAK DEMEK SORUMSUZLUK

Bakan Yumaklı, zirai don olayına ilişkin, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın hiçbir anlamı olmadığını belirterek, “Stratejik ürünlerimiz hububat, baklagiller, yağlı tohumlar hatta sebzeyle de ilgili zamanımız var. Bunlarla ilgili bir şey olmadan 'Mahvolduk, ülkemizde gıda sorunu olacak. Çarşı pazar yanacak' tarzında ifadeler sorumsuz açıklamalardır” dedi. Zirai don hasarının tespiti için fiziki şartların oluşması gerektiğini, ağaçların ve ürünlerin üzerinde kar, buz varken bu tespitlerin mümkün olmadığını dile getiren Bakan Yumaklı, “Zirai don meyve gruplarında etkili oldu. Belli ürünlerde yüzde 80-90 etkili olduğu da oldu, bir ilin içerisinde daha az etkili olduğu da oldu. Bunların hepsi hasar tespitlerinin yapılmasıyla mümkün” dedi.





AĞAÇLARI ÜRETİME DÖNDÜRECEĞİZ

Yumaklı, kayısı ağaçlarının zirai dondan etkilendiğini, bu zararın gözle de görüldüğünü ifade etti. Bu ağaçların önümüzdeki sene de meyve verebilmesi için yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Yumaklı, “Bakanlığımız, Valiliğimiz de çalışmalara başladı. Bu teknik bir çalışma, uzmanlık isteyen bir çalışma. Bu yönde de gayretimiz olacak. Sadece şu ana kadar olan oldu artık bundan sonrası için bu ağaçların verime dönmesi açısından bizler de çalışmamıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





MALATYA’DA 50 BİN TON KURU KAYISI STOKU VAR

Zirai dondan etkilenen kayısı üreticilerine geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Yumaklı, çiftçilerin yanlarında olduklarını ifade etti. Kayısının Malatya için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Yumaklı, "Türkiye kayısı üretiminin yarısı, ihracatının 4'te 3'ü Malatya'dan gerçekleşiyor. Malatya'da yaklaşık 50 bin ton civarında kuru kayısı stoku var. Pazar kaybı anlamında da bu bizi nispeten rahatlatacak” ifadelerini kullandı.





EMEĞİNİZİ SİGORTALAYIN

Tarım sigortasının önemine vurgu yapan İbrahim Yumaklı, üreticiler açısından tarım sigortasının önemine değinerek, “Sigortayı '5 senede bir oluyor, 10 senede bir oluyor. Yaptırmasak da olur.' dememek gerekir. Bir sefer olduğunda ortaya çıkaracağı hasar büyük oluyor” açıklamasında bulundu. Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını aktaran Yumaklı, "Eğer don hadisesi ve benzeri olaylar için koruma araç gereçleri kullanmak istiyorsanız bunların yarısını da devletimiz hibe olarak veriyor. Eğer bunları kullanıyorsanız yaptırmış olduğunuz tarım sigortasının da yüzde 25 ila 30'u arasında poliçe bedelinde indirim yapıyor. Bütün amaç emeğin garanti altına alınması" dedi.



