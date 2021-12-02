Ekonomi Bakan Kurum Plastik poşet ücretinde artış yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: Plastik poşet ücretinde artış yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2019'da, 2020'de ve 2021'de olduğu gibi 2022'de de plastik poşet ücretinin 25 kuruş olmasına karar verdiklerini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Bakan Kurum açıkladı
Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, '2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması' gündemiyle ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Bakan Murat Kurum, 2019'da 25 kuruş olarak başlayan 2020'de ve 2021'de aynı devam eden plastik poşet ücretinin 2022 yılı için de bu ücretten olmasına karar verdi.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 75 AZALDI


2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma görülürken, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçilirken, 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı. Uygulamanın amaçlarından olan sera gazı salınımının azaltılması noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salınımına engel olundu.


  • 2021 yılı sona erdiğinde, uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olacağı öngörüldü. Kısmi artışın nedeninin ise koronavirüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendirildi.

Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı: 354 bin ton plastik atığın oluşması engellendi
GÜNDEM
Plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı: 354 bin ton plastik atığın oluşması engellendi

Plastik poşet kullanımında kriterler belli oldu: Kurala uymayanların satışları yasaklanacak
EKONOMİ
Plastik poşet kullanımında kriterler belli oldu: Kurala uymayanların satışları yasaklanacak

Poşetten çevreye büyük kaynak: Kişi başı tüketimde inanılmaz bir düşüş yaşandı
EKONOMİ
Poşetten çevreye büyük kaynak: Kişi başı tüketimde inanılmaz bir düşüş yaşandı

BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.