Polonya 10 yıl sonra ilk kez samuray tahvili ihracına çıktı

Polonya, Japonya'nın tahvil piyasasında son on yılda gerçekleştirdiği ilk işlem olacak Samuray tahvillerinde ihraca hazırlanırken gelişmekte olan ülkeler arasındaki kaynak yaratma yarışına katılan son ülkelerden biri oldu.





Mizuho Securities Co'ya göre Polonya, Perşembe günü fiyatlandırılabilecek yedi dilimden oluşan bir yen tahvil satışı düşünüyor.





Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Polonya 2013 yılında yen tahvil ihracı gerçekleştirmişti.





Kolombiya'dan Bulgaristan'a kadar gelişmekte olan ülkeler küresel tahvil piyasalarına geri dönerek sadece birkaç gün içinde yaklaşık 20 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.





Bu ülkeler, Fed'in agresif faiz artırımlarını sonlandırmaya yakın olabileceği sinyalini vermesi nedeniyle uygun piyasa koşullarından faydalanıyor.





Japonya'da ise Mısır ve Endonezya gibi ülkeler, merkez bankasının negatif faiz politikasını sona erdireceğine dair beklentiler arttıkça daha ucuz borçlanma maliyetleri elde etmek için acele ediyor.





Bu yılın başlarında Romanya ve Slovenya Samuray tahvillerinin ilk ihracına yönelik planlarını açıklamıştı.



















