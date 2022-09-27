Ekonomi Polonyada elektrik fiyatları sabitleniyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Polonya'da elektrik fiyatları sabitleniyor

Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmak için sunulan öneriyi onayladı.

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Haber Merkezi AA
Polonyada elektrik fiyatları sabitleniyor
Foto/arşiv

Polonya Bakanlar Kurulu, hanelerin elektrik faturalarında üç aşamalı tarife uygulamaya karar verdi.

Buna göre, gelecek yıl için 2 bin, 2 bin 600 ve 3 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimlerinde ayrı tarifeler belirlendi.

Polonyalı vatandaşlar 2 bin kilovatsaate kadar olan tüketimlerinde zamsız fatura ödeyecek. Bu sınır, engelli vatandaşlar için 2 bin 600 kilovatsaat, geniş aileler ve çiftçiler için ise 3 bin kilovatsaat olacak.

Hesaplamalara göre "dondurulmuş" fiyatlardan faydalanacak hane sayısı 17 milyon olacak.

Ayrıca, ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.

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