Potansiyelimizi ileriye taşıma zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı" dedi. Dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu söyledi.

POZİTİF BÜYÜMEYE DOĞRU GEÇTİK

Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti: "Pazartesi günü 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,95 oranında pozitif büyüme kaydetti. Son dört çeyrektir negatif olan toplam iş talebinin büyümeye katkısı 3'üncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde 1,1'lik pozitif bir katkı ortaya koydu."

REKLAM

FAİZDE HIZLI İNİŞ

Son üç çeyrekte yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın 3'üncü çeyreğinde yine pozitife dönerek 0,3 oranında pozitif bir ivme yakaladığını vurgulayan Berat Albayrak, "Dördünce çeyrekte 2020'de koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor" dedi. Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020'de yakalayacaklarını vurguladı. Albayrak, ihracatta geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 2'ye yakın artış yaşandığını ifade ederek, aynı tarihteki dış ticaret açığının yüzde 52 oranında düşerek 25 milyar dolar seviyesine gerilediğini aktardı.

Besicilere alacak müjdesi

Fotoğraf: Arşiv

Eylül ayı itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket sayısını geçtiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum’da güzel bir haberi vermek istiyorum. Malumunuz besicilerimizin Et ve Süt Kurumundan olan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen hafta besicilerimizin alacaklarını 145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımızla konuştuk, yıl sonuna kadar bu anlamda bu konuda da 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız inşallah.”