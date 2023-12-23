Prim borcu olan GSS'liler sağlık hizmeti alabilecek

Her segmentte lider ve yenilikçi teknolojiler sunma konusundaki başarısını, konfor ve elektrikli sürüş keyfiyle birleştirerek süren Opel, Combo Elektrik ve Zafira Elektrik modelleri, konforlu seyahatleri üst düzey verimlilikle birleştiriyor. İki modelde 350 km'ye kadar çıkan menzil ile uzun seyahatler bile gelişmiş teknolojiler ile en verimli hale geliyor.