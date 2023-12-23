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Ekonomi

Prim borcu olan GSS'liler sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar için önem arz eden bir düzenleme daha Resmi Gazete'de yayımlandı. GSS kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

15:25 - 23/12/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.


Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.




#Cumhurbaşkanı kararı
#Genel sağlık sigortası
#gss
#prim borcu
#Resmi Gazete
#sağlık hizmetleri
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