Ekonomi Borcu olanlar için son altı gün 600 bin kişi başvuru yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borcu olanlar için son altı gün: 600 bin kişi başvuru yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı. SGK Başkanı Yılmaz, vatandaşlara uygulamadan yararlanma çağrısında bulundu. Düzenleme ile vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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600 bin mükellef borç yapılandırma uygulamasına başvurdu.

Yapılandırma kapsamında vatandaşın borçlarından faizden taksite birçok avantaj ile kurtulmasına olanak tanıyan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi tükeniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtirken, uygulama ile 30 milyar TL'lik borç da yapılandırıldı.

Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.

Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.
Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.

1 KASIM'A KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.

İşte son başvuru tarihi, yapılandırma kapsamına alınan borçlar ve ilk taksit gününe dair detaylar...

18 TAKSİT İMKANI VAR

Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor.

Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.

600 bin mükellef borç yapılandırmasına başvurdu.
600 bin mükellef borç yapılandırmasına başvurdu.
Yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen birçok borç kalemi var. Bunlar şu şekilde sıralandı:

Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri,

30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar,

İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.

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