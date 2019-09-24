Ekonomi Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı'

20 milyar liralık büyüklüğe ulaşan promosyon sektörü büyümeye devam ediyor. Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği Genel Başkanı Karatemiz, "Promosyon sektörümüzün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı. Pazarın büyüklüğü son birkaç yıldan bu yana artan üretim yatırımlarıyla birlikte orta vadede 5 milyar dolara ulaşacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında, SKY Fuarcılığın organizasyonuyla Pullman Convention Center’da gerçekleştirilecek.
Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında, SKY Fuarcılığın organizasyonuyla Pullman Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) Genel Başkanı Ömer Karatemiz, promosyon sektörünün 20 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirterek, promosyon sektörünün ihracatının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

PROMASİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karatemiz, promosyon sektörünün 2009-2018 döneminde büyüğüme eğilimi gösterdiğini belirtti.

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  • Karatemiz, son dört yılda sektörün yüzde 33 büyüdüğünü vurgulayarak, "Bugün 20 milyar liralık büyüklüğe ulaşan promosyon sektörümüzün ihracatı da 2 milyar dolara ulaştı. Pazarın büyüklüğü son birkaç yıldan bu yana artan üretim yatırımlarıyla birlikte orta vadede 5 milyar dolara ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kurumsal pazarlama ve tanıtım ürünleri sektörünün önemli organizasyonlarının başında yer alan Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı'nın (Promosyon Show İstanbul) 25-28 Eylül'de SKY Fuarcılığın organizasyonuyla Pullman Convention Center'da gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Promosyon sektöründe 1 milyona yakın çalışan istihdam ediliyor.

Promosyon sektörü yüz güldürüyor
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Fuarda, matbaa, tekstil, elektronik, cam ve seramik eşya, 3D baskı sistemleri, UV baskı sistemleri, ahşap tasarım ürünleri, kalem, hediyelik eşya gibi binlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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