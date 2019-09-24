'Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı' 20 milyar liralık büyüklüğe ulaşan promosyon sektörü büyümeye devam ediyor. Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği Genel Başkanı Karatemiz, "Promosyon sektörümüzün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı. Pazarın büyüklüğü son birkaç yıldan bu yana artan üretim yatırımlarıyla birlikte orta vadede 5 milyar dolara ulaşacak" dedi.

Haber Merkezi 24 Eylül 2019, 15:01 Son Güncelleme: 24 Eylül 2019, 15:11 AA