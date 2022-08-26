Promosyon ücreti 7 bin 500 liraya çıkınca banka önünde uzun kuyruk oluştu

Bolu’da bankaların promosyon ücretlerini 7 bin 500 liraya kadar çıkarmasıyla birlikte emekli vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi. Mesai saatinden önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Bankaların vatandaşları 10’arlı gruplar halinde içeriye alması sebebiyle bütün gün sırada bekleyen ancak işlem yaptıramayanlar şanslarını ikinci günde de denemeye devam etti.

Sırada beklemekten yorulan bazı emekliler bankanın yakınında oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

İki gündür beklediği bankada işlem yaptıramadı

2 gündür promosyon alabilmek için sıraya giren Edip Özyancak (69), “Dün sabah geldim. Sıra almıştım. Geri iade ettiler. Bugün yeniden alacağım. Saat 08.00’de geldim. Burada 7 bin 500 lira para veriyorlar. Onun için geldim, işlem yaptırmaya çalışıyorum. Erken geldim ama hala sıra alamadım” dedi.

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Saat 07.00’de sıraya girdiler

Emekli Cafer Bozan ise "Bu güzel bir şey ama sıra işi zor. İnşallah herkese sıra gelir. Biz saat 09.00’dan beri bekliyoruz ama saat 07.00’den beri bekleyenler varmış. Sırayı 10’arlı alıyorlardı. Şimdi 2’şerli alıyorlar. Daha işlem yaptıramadık" diye konuştu.

FOTOĞRAF 19 Bankaların verdiği promosyon ödemelerinde miktarlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Özellikle üniversiteler ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmaları son dönemlerde dikkat çekiyor. 5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem oluşturdu. Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı. Promosyon 3 yıllık anlaşma kapsamında ödenecek. 5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak. Anlaşma yapılan rakamın bir kurum ile banka arasında imzalanan promosyon anlaşmalar bakımından Türkiye rekoru olduğu ifade edildi. Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan toplam bin 30 personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale tamamlandı. 2022-2027 yıllarını içeren yeni maaş anlaşması sonrasında belediye personellerine tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu ödenmesine dair anlaşmada ihale sözleşmesinde yer aldı. Banka promosyonu, çalışanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Belediye personellerinin yüzünü güldürecek maaş promosyon ihale sürecinin tamamlanmasında büyük bir emek sarf ettiği bildirilen Çınar, banka promosyonunun ilk maaşta personellerin hesabına yatırılacağının müjdesini verdi. Yeşilyurt Belediye personellerinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Çınar, “Yeşilyurt Belediyemizde birlikte aynı mesaiyi paylaştığımız çalışanlarımıza ekonomik yönden bir destekte daha bulunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Her biri bizim ayrı bir değer ve kıymet taşıyan personellerimizi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırmış olduk. İhale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak, 2022-2027 yıllarını içeren yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdiler. Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu hiç şüphesiz, personellerimize verilecek olan promosyon bedeli olmuştur. Yapılan ihale neticesinde 5 yıllık maaş ihalesini kazanan banka tarafından tek seferde personellerimizin hesabına 27 bin 50 TL yatırılacaktır. Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. Bütün çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Tuzla Belediyesi personeline yüzde 80 zam müjdesinin ardından belediyede görevli 312 memur ve kadrolu işçi personeline maaş promosyonu müjdesi de geldi. Maaş promosyonunu kapsayan açık ihaleyi en çok teklifi veren özel bir banka kazandı. Yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında Tuzla Belediyesinde görevli memur ve kadrolu işçi personeline toplamda kişi başı 26 bin 400 Türk Lirası banka promosyonu verilecek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) maaş ödeme ve banka promosyon ihalesini kazanan Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile ESOGÜ Rektörlüğü arasında sözleşme imzalandı. 5 Temmuz 2022 tarihinde yapılan ESOGÜ maaş ödeme ve banka promosyon ihalesi 27 pazarlık turu sonucunda kişi başı 31.100 TL ile TEB uhdesinde kalmıştı. Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) maaş promosyon sözleşmesi imzalandı. Üniversitenin 5 bin 291 akademik ve idari personelinin, promosyon tutarını sözleşme kapsamında 15 Eylül'de alacağı belirtildi. Tüm Yerel Sen Edirne Belediyesince yapılan promosyon sözleşmesi fshedildiğini açıkladı. Yeni Sözleşme ile maaş promosyonu 22 Bin 500 TL oldu. Adıyaman Üniversitesi çalışanların banka promosyonu konusunda İş Bankası ile yeniden anlaşmaya vardı. İhaleye katılan bankaların üniversite personeli için ödemeyi taahhüt ettiği promosyon tutarı, üniversite personeline bankalar için yapılan memnuniyet anketi sonuçları, bankaların ATM ve şube sayıları dikkate alınarak ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 32 bin 500 TL teklif veren İş Bankası Adıyaman Şubesi ile sözleşme imzalandı.<br>Yapılan sözleşme gereği 01.09.2022 tarihinden itibaren üç yıl süreyle Üniversite personelinin maaş ve diğer ödemelerinin İş Bankası Adıyaman Şubesi aracılığıyla gerçekleştirileceği bildirildi. Maaş promosyonunda rekor: Kişi başı 41 bin 500 lira alacaklar Maaş hesaplarının taşınmasına yönelik bankalar tarafından verilen maaş promosyon ücretlerinde rekor kırıldı. Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen banka maaş promosyon ihalesi 41 bin 500 TL'lik ücret ile sona erdi. 5 bin 500 çalışanın tamamına rekor promosyon ödemesi yapılacak. İşte maaş promosyonunda anlaşmaya varan kurumlar ve ortaya çıkan promosyon ücretleri.. BiP'te paylaş

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