PSA ve FCA'nın birleşmesine ilişkin anlaşma onaylandı: Bugün açıklanacak

​Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA ve İtalyan Fiat Chrysler birleşiyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, iki yönetim kurulu, birleşmenin finansal ayrıntılarına ilişkin anlaşmayı onaylayarak, birleşmenin yolunu açtı.

Buna göre, iki şirketin birleşmeye ilişkin resmi açıklamayı, Çarşamba günü Avrupa piyasaları açılmadan önce yapması bekleniyor.

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YENİ ŞİRKETİN TEPESİNE TAVARES GEÇECEK

Yeni yapılanmaya göre birleşme, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşecek ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares üstlenecek.



PSA CEO'su Carlos Tavares

Uzmanlara göre, Avrupa’daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, bu ortaklık sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.