Ekonomi PTTden 200den fazla ülkeye hızlı para transferi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

PTT'den 200'den fazla ülkeye hızlı para transferi

PTT yeni iş birliğiyle vatandaşlara 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla hızlı ve güvenli para transferi yapabilme imkanı sunacak.

Haber Merkezi AA
PTTden 200den fazla ülkeye hızlı para transferi
Gaziantep PTT şubesi

PTT AŞ ile MoneyGram Ödeme Hizmetleri arasında gerçekleşen iş birliğiyle müşteriler, PTT iş yerlerinden 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla dakikalar içinde para transferi gerçekleştirebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket bankacılık alanında müşterilerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir anlaşmaya imza atarak, yurt dışı para transferine ilişkin iş birliklerine yenisini ekledi.

Hizmet kapsamında, PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla, dakikalar içinde 200'den fazla ülkeye para transferi işlemi yapılabiliyor.

Müşterilerin, MoneyGram hizmetiyle para transferi işlemleri için geçerli kimlik kartlarıyla PTT iş yerlerine başvurmaları yeterli oluyor. PTT iş yerlerinde kabul ve ödeme için hazırlanan başvuru formları doldurularak, işlemler hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.

PTT, bankacılık alanında farklı alternatiflerle müşterilerine para transferi konusunda çeşitlilik sunuyor. Bu doğrultuda müşteriler, Western Union, Uluslararası Para Transferi (UPT), Global Ödeme Hizmetleri Şirketleri ve Eurogiro ile de yurt dışı havale kabul ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

PTT teknolojiyi kullanıp gelirini yüzde 13,5 artırdı
EKONOMİ
PTT teknolojiyi kullanıp gelirini yüzde 13,5 artırdı

"Uygun fiyatlarla hızlı ve güvenli para transferi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, şirket olarak faaliyet gösterilen her alanda son gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırdıklarını bildirdi.

Gülten, "Yurt dışı para transferi konusunda iş birliklerimize bir yenisini ekledik. Böylece 200'den fazla ülkeye uygun fiyatlarla hızlı ve güvenli para transferi yapabilme imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaygın iş yeri ağı ve güvenilirliğini, MoneyGram'ın yurt dışındaki yaygın ağıyla buluşturduklarını belirten Gülten, iş yerlerinde müşterilere sundukları hizmet çeşitliliğine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Abone Ol Google News
Futbolcu olmak için gelmiştim

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapaysera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

Başvurular<br>bugün başladı

Başvurular
bugün başladı

​Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe verilecek.

​Türkiye, ne zaman menfaatleri doğrultusunda politika izlese, uluslararası güçler tarafından kaosa sürükleniyor.

​Ekipler, zorlu yolları aşarak vatandaşın ayağına gidiyor.
İsrail'den bir skandal daha

İsrail'den bir skandal daha

Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldılar.
'Zirvedeyim anne'

'Zirvedeyim anne'

​Son mesajından sonra sırra kadem bastı.
Dev uyuşturucu operasyonu

Dev uyuşturucu operasyonu

Ekipler şafak vakti çok sayıda ilde harekete geçti.
Duhok’ta nokta atışı

Duhok’ta nokta atışı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta ortak operasyon.
Darbe CHP'nin <br>geninde var

Darbe CHP'nin
geninde var

​Yaşananlar 27 Mayıs'ı hatırlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.