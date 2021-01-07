PTT teknolojiyi kullanıp gelirini yüzde 13,5 artırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Ulaşan Erişen Türkiye" kitabından derlediği bilgiye göre, bilişim çağının şartları, haberleşme sektöründe güvenli, kaliteli, süratli ve çevreye duyarlı sistem ve projelerin uygulanmasını zorunlu kılıyor.

PTT AŞ de teknolojik gelişmeler sonucu elektronik haberleşmenin gelişmesi ve yaygınlaşması sürecinde klasik posta hizmetlerini modernize etmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirirken, araştırma ve planlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Şirket, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun yayınlandığı 23 Mayıs 2013'ten bu yana "evrensel posta hizmet yükümlüsü" olarak coğrafi alan gözetmeksizin Türkiye'nin ücra köşelerinde yaşayan vatandaşlar için karşılanabilir ücretlerle ve kesintisiz şekilde posta hizmeti sunmaya çalışıyor.

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Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler oluşturan PTT, sözleşmeli erbaş ve erlerle uzman erbaşlar hariç, erbaş ve erlerin 100 grama kadar gönderilerini de bu hizmet kapsamında ücretsiz taşıyor.

Ayrıca Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, çocuk hükümlü ve tutuklular ile devlet güvencesi altındaki çocukların gönderilerinin PTT tarafından ücretsiz taşınması sağlandı.

Bu kapsamda, posta alanında "haberleşme gönderileri", "basılmış kağıtlar", "görme engellilere özgü yazılar", "yurt dışı küçük paketler", "tebligat/hızlı tebligat", "telgraf/e-telgraf", "tele-post" hizmetleri veriliyor.

Şirketin yıllık kargo ve APS kurye gönderi geliri 1 milyar lirayı geçti

Şirket, 2003'te 9 milyon 515 bin kargo ve APS kurye gönderisi karşılığında 28 milyon 484 bin lira gelir elde etmişti.

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2019 sonunda 131 milyon 237 bin gönderi karşılığı 932 milyon 115 bin lira gelire ulaşan PTT, ön bilgilere göre 2020 yılı sonunda da 164 milyon 438 bin gönderiden 1 milyar 58 milyon 872 bin lira gelir sağladı.

PTT, kargo sektöründeki payını artırabilmek, bu hizmetleri vatandaşlara kaliteli ve uygun ücret politikalarıyla yansıtabilmek amacıyla yeni anlayış ve organizasyon yapısıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda kargo işleme merkezleri modern ve teknolojik imkanlarla donatıldı.

Sevk ve dağıtım işlemleri hızlanırken, gönderilerin kabul, sevk, dağıtım, teslim işlemleri otomasyon ağıyla takip ediliyor.