Ekonomi ABden Türk çelik ürünlerine anti-damping vergisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi

AB'den Türk çelik ürünlerine anti-damping vergisi

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerine yüzde 7,6'ya varan oranda anti-damping vergisi uygulanmaya başlandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de üretilen çeşitli demir ve çelik ürünlere yüzde 7,6'ya varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerin ithalatıyla ilgili geçici anti damping vergisi uygulanması kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'deki demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti damping vergisine tabi olacak.

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), 31 Mart 2020'de Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

AB, mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.

Borsada tüm zamanların rekoru
EKONOMİ
Borsada tüm zamanların rekoru

Dolarda sert düşüş!
EKONOMİ
Dolarda sert düşüş!
Abone Ol Google News
Fiyatını duyan göbek attı

Fiyatını duyan göbek attı

Antalya'da yüzler gülüyor, fiyatlardaki artış üreticiyi sevindirdi.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
CNNin ayarı bozuldu: Ortadoğuya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.