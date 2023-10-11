Putin Türkiye'de kurulacak doğal gaz merkezine ilginin büyük olduğunu söyledi: Altyapı daha da genişletilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin
Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de kurulacak merkeze ilgi büyük
Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin konuşan Putin, projeye Azerbaycan'ın ilgi gösterdiğini söyledi.
"Altyapı daha da genişletilebilir"
Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğal gazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.