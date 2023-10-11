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Ekonomi

Putin Türkiye'de kurulacak doğal gaz merkezine ilginin büyük olduğunu söyledi: Altyapı daha da genişletilebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için elektronik platformun oluşturulmasının planlandığını belirterek, "Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." dedi. Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğal gazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.

20:41 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kurulacak merkeze ilgi büyük

Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin konuşan Putin, projeye Azerbaycan'ın ilgi gösterdiğini söyledi.

Çalışmalar ilerledikçe başka ülkelerin de projeye katılmasını beklediklerini kaydeden Putin,
"Burada öncelikle Avrupa kıtasına yönelik doğal gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturulmasından bahsediyoruz. Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor."
diye konuştu.

"Altyapı daha da genişletilebilir"

Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğal gazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.



#Vladimir Putin
#Türkiye
#Doğalgaz
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