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Ekonomi Putinin gaz hamlesi karşılık buldu Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti
DÜNYA EKONOMİSİ

Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu: Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden beklenen ilk açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinin gaz hamlesi karşılık buldu: Bir Avrupa ülkesi ruble olarak ödemeyi kabul etti
Foto/arşiv

Ulusal televizyonda yaptığı açıklamada Sulik, “ Ruble olarak ödeme şartı varsa, o zaman ruble olarak öderiz” dedi.

Rus ithalatının Slovakya'daki tüm gaz arzının yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğunu ve bu nedenle ülke yetkililerinin bu konuda pragmatik kalacağını vurguladı.

Avrupa'nın geri kalanını ortak bir çözüm aramaya çağıran Sulik , "Gazdan kopamayız" dedi.

Slovakya Ekonomi Bakanı, diğer bazı Avrupalı politikacılarla birlikte, tedarikçilerin çeşitlendirilmesini gerektirdiğini söyledi.

Ancak bunun yıllar alabileceğini, Slovakya'nın ise akaryakıt alımlarıyla ilgili mevcut sorunu çözmek için sadece iki ayı olduğunu söyledi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yeni bir ruble gaz ödeme mekanizmasını tanıtan kararnameyi imzalamıştı.

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