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Ekonomi Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek Nokta radar yerine ortalama hız tespiti geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek: Nokta radar yerine ortalama hız tespiti geliyor

Trafik kazalarının önüne geçmek için uygulanan radar sistemleri yeni bir boyut kazanıyor. Belirlenen noktalarda uygulanan hız sınırları artık tarihe karışacak. Şehirlerarası yolculuklarda ortalama hız alınacak, plaka tespit edilerek, cezalar adrese gidecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, plaka tanıma sistemleri üzerinden ortalama hız tespiti yapılacağını ve cezaların buna göre yazılacağını belirterek, "İlk uygulama Ankara'nın etrafındaki devlet karayollarında başlatılacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı Trafik Birim Amirleri 2'inci Etap Koordinasyon Toplantısında, "Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz" dedi.

Tuzak radar yerine ortalama hız yaklaşımı

Trafik yönetimindeki önemli değişimi aktaran Soylu, “Trafik yönetimindeki önemli bir değişimi de denetim anlayışımızda gerçekleştirdik. Sürücülerde farkındalık oluşturan, algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya dönük; hata yapılmasını bekleyen değil hata yapmadan farkındalık oluşturan, bir denetleme anlayışı getirdik. İşte, tuzak radar uygulamasının yerine ortalama hız koridoru yaklaşımı, bu şekilde ortaya çıktı. 2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik" diye konuştu.

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  • Soylu şöyle devam etti: "Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, tamamen yerli ve milli bir yazılımla, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz.”

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Hızını düşürenler tespit edilecek

Soylu, ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücülerin hangi hızda seyretmesi gerektiği gibi konularda uyarılacağını belirtti. Böylece aşırı hızlı olup kontrol noktalarına yaklaşınca hızını düşürenler tespit edilecek.

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