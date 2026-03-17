Rafta başka kasada başka devri bitiyor! Bakanlık 'mutlaka kontrol edin' deyip açık açık uyardı

11:49 17/03/2026, Salı
G: 17/03/2026, Salı
Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere "alışverişte raf ile kasa fiyatını karşılaştırın" uyarısı
Ticaret Bakanlığı ülke genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini Ramazan Bayramı öncesinde sıkılaştırırken vatandaşların da özellikle marketlerde rafta yazan fiyat ile kasada ödeyecekleri fiyatı karşılaştırmaları, mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tüketicileri fahiş fiyata karşı korumak ve piyasada adil rekabet ortamı oluşturmak amacıyla market, restoran ve kafelere yönelik denetimler yıl boyunca devam ediyor.

Denetimler, özellikle ramazan ayı öncesi ve süresince de etkin şekilde sürdürüldü. Ekipler, bu doğrultuda özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat etiketlerini inceledi.

Denetimlerde özellikle un, ekmek, kuru gıda, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat, meyve, sebze, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemelerindeki fiyat hareketlilikleri kontrol edildi.

38 bin 216 ürün denetlendi

Ramazan ayının başladığı 19 Şubat ile 10 Mart'a kadar olan dönemde 3 bin 182 işletme ve 38 bin 216 ürün fahiş fiyat artışı açısından incelendi. Değerlendirme süreci devam eden bu denetim sonuçlarında, mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli idari yaptırım uygulanacak.

Ekipler, halihazırda günlük ve rutin olarak yaptıkları bu denetimleri Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala artırdı.

Bu kapsamda tüketicilerin bayram öncesi mağdur olmamaları için temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram alışverişlerinde sıkça tercih edilen tatlı, şekerleme, çikolata ve atıştırmalıkların etiketleri inceleniyor. Ekipler, etiketteki ile kasadaki fiyat arasındaki uyumsuzluğun yanı sıra haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına da bakıyor.

Fiyat etiketleri dikkatle incelenmeli

Haksız fiyat nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar da bulunuyor.

Tüketicilerin, alışverişlerinde fiyat etiketlerini dikkatle incelemeleri ve marketlerde rafta yazan fiyatla, kasada ödenen fiyatı karşılaştırmaları gerekiyor.

Vatandaşların, alışveriş yaparken fahiş fiyat artışı veya stokçuluk şüphesi oluşturan işletme ve ürünleri ivedilikle Bakanlığa ihbar etmeleri önem taşıyor.

Bu kapsamda haksız fiyat artışı uygulamaları, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi, CİMER, e-Devlet, 81 ildeki ticaret il müdürlükleri ve "Bakana Ulaşın" internet adresi üzerinden şikayet edilebiliyor.



