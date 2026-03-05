Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı’ndan Ramazan’da fiyat denetimi: 16 bin ürün incelendi

13:195/03/2026, Perşembe
DHA
Ticaret Bakanlığı ramazanın ilk haftasında 16 bin ürün denetledi
Ticaret Bakanlığı ramazanın ilk haftasında 16 bin ürün denetledi

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayının ilk haftasında fiyat denetimlerini yoğunlaştırdı. Yurt genelinde 1.401 işletme ve 16 bin 202 ürün denetlendi. Başkent Ankara’da ise 19 Şubat’tan bu yana yapılan kontrollerde 720 firma ve 965 bin ürün incelendi. Denetimler sonucunda, fahiş fiyat uygulayan işletmelere toplam 3 milyon TL idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların makul fiyatlarla gıdaya erişimini sağlamak, ürünlerde fahiş fiyat artışına engel olmak ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayının ilk haftasında yurt genelinde fırın, market, kasap ve benzeri 1401 işletmede denetim gerçekleştirildi. İl Ticaret Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde 16 bin 202 ürün kontrolden geçirildi. İlgili yönetmelik kapsamında işletmelere idari para cezası uygulandı.

Ankara'da 3 milyon TL ceza

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından da ramazanın başladığı 19 Şubat'tan itibaren Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne ilişkin şimdiye kadar 720 firma ve 965 bin ürün denetimi yapıldı. Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan,
"Ramazan ayının başlangıcından itibaren denetimlerimizi artırdık. Denetlenen ürünlerle ilgili bilgi ve belgeler nihai karar verilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Kurul tarafından haksız fiyatın tespiti durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Ramazan ayının başlangıcından bugüne kadar Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 720 firma, 965 bin ürün denetlenmiş olup 3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız, haksız fiyat uygulamaları ile ilgili Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, E-Devlet ve CİMER üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca dilekçe yoluyla müdürlüğümüze de başvuru yapabilirler. Gelen bu şikayetleri değerlendirerek çok hızlı bir şekilde denetim yapmaktayız. Ramazan boyunca da denetimlerimiz sürecek”
ifadelerini kullandı.



