Ticaret Bakanlığı’ndan Ramazan’da fiyat denetimi: 16 bin ürün incelendi

"Ramazan ayının başlangıcından itibaren denetimlerimizi artırdık. Denetlenen ürünlerle ilgili bilgi ve belgeler nihai karar verilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Kurul tarafından haksız fiyatın tespiti durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Ramazan ayının başlangıcından bugüne kadar Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 720 firma, 965 bin ürün denetlenmiş olup 3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız, haksız fiyat uygulamaları ile ilgili Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, E-Devlet ve CİMER üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca dilekçe yoluyla müdürlüğümüze de başvuru yapabilirler. Gelen bu şikayetleri değerlendirerek çok hızlı bir şekilde denetim yapmaktayız. Ramazan boyunca da denetimlerimiz sürecek”