Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Haber Merkezi AA
Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Bayramda köprü, otoyol, Marmaray ve Başkentray ücretsiz olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi
EKONOMİ
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu
RAMAZAN
Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi
Abone Ol Google News
Makasın bedeli ağır oldu

Makasın bedeli ağır oldu

​Biri bankaya girip biri elektrik direğine çarpıp durdu.
Çöp sanıp atacaktı

Çöp sanıp atacaktı

Arabasının üstünde gördü: ​İçine bakınca hayretler içinde kaldı
Faciaya ramak kala

Faciaya ramak kala

​Geri manevra yapmak isteyen yolcu otobüsü şarampolde asılı kaldı.
İçerisi<br>Şampiyonlar Ligi

İçerisi
Şampiyonlar Ligi

'HES' koduyla giriliyormuş: Jandarmadan nefes kesen operasyon
Musul<br>Ovaköy'ü istiyor

Musul
Ovaköy'ü istiyor

Türkiye “güvenin sembolü” olarak görülüyor.
Arabulucu etkisi

Arabulucu etkisi

Yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü.

Alçak saldırı

Alçak saldırı

​İsrail, Kudüs'te tacizin dozunu dün gece artırdı.

Ciğeri kediye emanet etmişler

Ciğeri kediye emanet etmişler

​Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar.
Kırgızistan’da FETÖ’nün ipi çekildi

Kırgızistan’da FETÖ’nün ipi çekildi

Ankara'ya sıcak mesajlar veren yeni Cumhurbaşkanı, ülkede dengeleri değiştiriyor.
İlimde kıskançlık olmaz

İlimde kıskançlık olmaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı patenti tartışmalarına noktayı koydu.
Güçlü meclis güçlü AYM

Güçlü meclis güçlü AYM

​120 maddelik anayasa teklifi hazır.
Virüsten kaçış arsaya yaradı

Virüsten kaçış arsaya yaradı

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin arsa ve arazi yatırımları hız kazandı.
İşgalcilere uçan tekme

İşgalcilere uçan tekme

​Filistinli genç İsrail polisinin saldırısına böyle karşılık verdi.
"Provokatif tutuma son verin"

"Provokatif tutuma son verin"

​Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama.
Pazarcılar akın etti

Pazarcılar akın etti

​Bayrampaşa halinde gece yoğunluğu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.