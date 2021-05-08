Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri hususunda son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Elvan, 'Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak' dedi.