Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta 99,1'e indi

"Dünyanın en güvenilir arabası hangisi?" sorusu sorulduğunda akıllara Volvo markası geliyor. Ancak bilinenin aksine listenin başında başka marka yer alıyor. Mercedes, Kia, Jeep, Mazda, Honda, Volkswagen, BMC ve daha birçok otomobil devinin bulunduğu listede sıralama ne oldu? sorusu ise bu süreçte yeniden gündeme geldi. İşte listenin en başında yer alan o marka...