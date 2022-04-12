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Ekonomi Rekabet Kurulundan NadirKitapa idari para cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan NadirKitap'a idari para cezası

Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

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Haber Merkezi AA
Rekabet Kurulu, NadirKitapa 346 bin 765 lira idari para cezası verdi
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.

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