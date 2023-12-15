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Ekonomi

Rekabet Kurulu yurtlara ilişkin soruşturmasını tamamladı: 150 bin TL'ye kadar ceza kesildi

Rekabet Kurulu, Giresun'da faaliyet gösteren 4 özel kız öğrenci yurduna, ortak fiyat belirledikleri gerekçesiyle idari para cezaları uyguladı.

11:42 - 15/12/2023 Cuma
DHA
Rekabet Kurulu
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu tarafından, Giresun'da bulunan 4 özel kız öğrenci yurdu hakkında, aralarında anlaşarak fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla, ağustos ayında başlatılan soruşturmalar sonuçlandı.


Teşebbüsler tarafından Rekabet Kurulu'na rakipleri ile anlaşıp yurt fiyatlarını belirledikleri açıkça kabul edilen uzlaşma metinleri gönderildi.

Rekabet Kurulu'nca alınan karara göre; söz konusu özel yurtlara 5 bin ile 150 bin TL arasında idari para cezaları uygulandı.



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#Rekabet Kurulu
#Yurt soruşturması
#Giresun
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