Rekabet Kurulu yurtlara ilişkin soruşturmasını tamamladı: 150 bin TL'ye kadar ceza kesildi

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kala rakamlar ve beklentiler de yavaş yavaş netleşmeye başladı...Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret zammına odaklandı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık'ta saat 13.30'da yapacağı ikinci toplantıya çevrildi. Bakan Işıkhan'ın 'Asgari ücrete tek zam olacak' sözleri kulislerde asgari ücret zammı için yeni bir rekor beklentisini öne çıkardı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte zam pazarlığında öne çıkan rakamlar ve yeni asgari ücretle ilgili son dakika tüm detaylar...