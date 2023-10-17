Rekabet Kurulunda akaryakıt sektöründeki üç şirketin sözlü savunma toplantısı yapıldı

"Eylemin rekabet ihlali olarak kabul edilebilmesi için kümülatif olarak aranan koşullardan hiçbirinin karşılanmadığı, bu nedenle eylemlerinin hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği, şikayetçiyi jet yakıtına aracılık hizmetleri pazarından dışlamaya yönelik Petrofis, THY Opet ve Triple Star arasında rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem olduğuna dair herhangi bir somut bilgi veya belgeye ulaşılamadığı, bu doğrultuda söz konusu teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiğinin söylenemeyeceği, bu çerçevede idari para cezası verilmesine yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır"