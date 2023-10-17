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Ekonomi

Rekabet Kurulunda akaryakıt sektöründeki üç şirketin sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren 3 firmanın hak ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

13:35 . 17/10/2023 Salı
AA
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu

Toplantı, Rekabet Kurumu 2. Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.


Algan, toplantıda, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri ve THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ile aracılık faaliyetinde bulunan Triple Star Aviation Ltd.'nin özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.


Soruşturma heyeti temsilcisi, inceleme ve tespitler sonucu elde edilen bulgular çerçevesinde, Petrofisin 14 havalimanında elde ettiği yüksek ve istikrarlı pazar payıyla genel olarak aracı teşebbüslere yakıt tedariki pazarında hakim durumda olduğunu belirtti.


Söz konusu şirketin, bu durumu kötüye kullandığına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığını vurgulayan temsilci, şunları kaydetti:

"Eylemin rekabet ihlali olarak kabul edilebilmesi için kümülatif olarak aranan koşullardan hiçbirinin karşılanmadığı, bu nedenle eylemlerinin hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği, şikayetçiyi jet yakıtına aracılık hizmetleri pazarından dışlamaya yönelik Petrofis, THY Opet ve Triple Star arasında rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem olduğuna dair herhangi bir somut bilgi veya belgeye ulaşılamadığı, bu doğrultuda söz konusu teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiğinin söylenemeyeceği, bu çerçevede idari para cezası verilmesine yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır"

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.



#akaryakıt sektörü
#Rekabet Kurulu
#akaryakıt
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