Rekabet Kurulunda akaryakıt sektöründeki üç şirketin sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu
Toplantı, Rekabet Kurumu 2. Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.
Algan, toplantıda, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri ve THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ile aracılık faaliyetinde bulunan Triple Star Aviation Ltd.'nin özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlattı.
Soruşturma heyeti temsilcisi, inceleme ve tespitler sonucu elde edilen bulgular çerçevesinde, Petrofisin 14 havalimanında elde ettiği yüksek ve istikrarlı pazar payıyla genel olarak aracı teşebbüslere yakıt tedariki pazarında hakim durumda olduğunu belirtti.
Söz konusu şirketin, bu durumu kötüye kullandığına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığını vurgulayan temsilci, şunları kaydetti:
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.