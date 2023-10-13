Rekabet Kurulu'ndan gıda firmasına 72,9 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu'nca bugün alınan karara göre; firmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda uygulanması gereken 97 milyon 315 bin 538,65 TL idari para cezasında, yüzde 25 indirim yapılarak, 72 milyon 986 bin 653,99 TL para cezası ile soruşturma uzlaşma ile sonlandırıldı.