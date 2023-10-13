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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan gıda firmasına 72,9 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe et üreticisi ve tedarikçisi olarak faaliyet gösteren firmaya uzlaşma yöntemiyle 72 milyon 986 bin TL idari para cezası uygulandı.

12:07 . 13/10/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

Rekabet Kurulu, ürünlerinin marketlerdeki satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu öne sürülen üretici ve tedarikçi konumundaki firma hakkında, mayıs ayında soruşturma başlattı.


Soruşturma sürecinde firma tarafından kurula gönderilen uzlaşma metninde, ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası kabul edildi.


Rekabet Kurulu'nca bugün alınan karara göre; firmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Bu kapsamda uygulanması gereken 97 milyon 315 bin 538,65 TL idari para cezasında, yüzde 25 indirim yapılarak, 72 milyon 986 bin 653,99 TL para cezası ile soruşturma uzlaşma ile sonlandırıldı.



#Rekabet Kurulu
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#ödeme
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