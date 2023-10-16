Rekabet Kurulu harekete geçti: İki firmaya büyük ceza

Rekabet Kurulu
Rekabet Kurulu, Nisan ve Mayıs 2023'te gerçekleştirdiği toplantılarda kahve üreticisi firma ile elektrikli mutfak gereçleri üreticisi firma hakkında rekabet ihlali iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Firmalar tarafından, Rekabet Kurulu'na ihlalin varlığı ve kapsamı ile öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarını kabul eden uzlaşma metinleri gönderildi.
Rekabet Kurulu'nca bugün alınan kararlara göre; ürünlerinin mağaza ve marketlerdeki satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu öne sürülen 2 firmanın da 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi.