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Ekonomi

Rekabet Kurulu harekete geçti: İki firmaya büyük ceza

Rekabet Kurulu, kahve üreticisi firma ile elektrikli mutfak gereçleri sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet yürüten iki şirkete idari para cezası uyguladı.

Pınar Görgü
13:20 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu, Nisan ve Mayıs 2023'te gerçekleştirdiği toplantılarda kahve üreticisi firma ile elektrikli mutfak gereçleri üreticisi firma hakkında rekabet ihlali iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.


Firmalar tarafından, Rekabet Kurulu'na ihlalin varlığı ve kapsamı ile öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarını kabul eden uzlaşma metinleri gönderildi.  


Rekabet Kurulu'nca bugün alınan kararlara göre; ürünlerinin mağaza ve marketlerdeki satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu öne sürülen 2 firmanın da 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edildi.


Kahve üreticisi firmaya uygulanması gereken 3 milyon 591 bin 381,10 TL ile elektrikli mutfak gereçleri üreticisi firmaya uygulanması gereken 2 milyon 669 bin 265,28 TL idari para cezası tutarlarında yüzde 25'er indirim yapıldı. Kahve üreticisine 2 milyon 693 bin 535,83 TL, diğer firmaya da 2 milyon 1948,96 TL idari para cezası uygulanarak soruşturmaların uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verildi.





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