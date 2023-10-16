Rekabet Kurulu harekete geçti: İki firmaya büyük ceza

Kahve üreticisi firmaya uygulanması gereken 3 milyon 591 bin 381,10 TL ile elektrikli mutfak gereçleri üreticisi firmaya uygulanması gereken 2 milyon 669 bin 265,28 TL idari para cezası tutarlarında yüzde 25'er indirim yapıldı. Kahve üreticisine 2 milyon 693 bin 535,83 TL, diğer firmaya da 2 milyon 1948,96 TL idari para cezası uygulanarak soruşturmaların uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verildi.